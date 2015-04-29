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İsmailağa Cemaati'nden 'Milli İttifak' açıklaması

'Millet ve ümmet ile ittifak yerine, küresel şer odaklarıyla paralel ittifaklar kuranlar, milletin ve ümmetin değil, küresel servislerin amaçlarına hizmet etmektedirler'

29 Nisan 2015 14:04

Basında yer alan ve İsmailağa Cemaati'nce desteklendiği iddia edilen Milli İttifak haberlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsmailağa Cemaati'nin internet sitesinden yapılan ve BBP ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu ittifaka destek verildiği yalanlanan açıklama şöyle:

 

'Proje ittifak'larla alakamız yok

 

Her seçim döneminde olduğu gibi bu defa da belli bazı sosyal medya çevrelerinde cemaatimiz hakkında yanıltıcı haberler ve fitneci beyanlar dolaşmaya başlamıştır.

Millet ve ümmet ile ittifak yerine, küresel şer odaklarıyla paralel ittifaklar kuranlar, milletin ve ümmetin değil, küresel servislerin amaçlarına hizmet etmektedirler. İsmailağa Cemaati'nin bu türden bir "proje ittifak" ile hiçbir alakası olamaz.

İttifak % küsürlerle ifade edilen, ne bir kemiyete ne de bir keyfiyete tekabül etmeyen sun'î bir "proje" değil, millet ve ümmetin ekseriyetini temsil eden nitelikli bir icmaın karşılığıdır.

İsmailağa Cemaati, bugüne kadar olduğu gibi bugün de Efendi Hazretlerimizin rehberliğinde yolunu ve istikametini asla değiştirmemiş, hak ve hakikat yolunda kendisine hizmet imkânı sunmuş, dava hassasiyetinden emin olduğu kadroların duacısı ve destekçisi olmuştur.

İsmailağa Cemaati, her zaman mü'min ferasetinin gerektirdiği sorumluluk ve hassasiyetle siyasi tercihlerini yapmış ve yapmaya devam edecektir.

Cemaatimiz tam da bu dönemlerde ortaya çıkan bu spekülasyon ve fitneci hamlelerin tezgahına gelmeyecek; merkezinde Efendi Hazretlerimizin yer aldığı birliğini ve beraberliğini koruyarak, inanç, düşünce ve vicdanî sorumluluk anlayışıyla, milletin teveccühü ve ülkenin istikrarı istikametinde hareket edecektir.

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