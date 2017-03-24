T24 LogoT24 Logo
Gündem

İsmailağa cemaati, referandum kararını açıkladı

"16 Nisan, ümidini yeni Türkiye ruhuna bağlamış ümmet birliği için de tarihi bir gün olacak"

Dönemin Başbakanı Erdoğan ile İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, 2014 yılında bir araya gelmişti

24 Mart 2017 13:24

Nur cemaati içinde Fethullah Gülen kanadına mesafesiyle bilinen İsmailağa cemaati, anayasa değişikliği teklifine ilişkin olarak 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "Evet" oyu kullanacaklarını açıkladı.

Cemaatin resmi internet sitesinde “16 Nisan 2017 Halkoylaması Hakkında Kamuoyu Duyurusu” başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“16 Nisan’da yapacağımız tercihin, bir parti ve şahıs meselesi değil, bütün bir medeniyet, barış ve huzûr içinde bir Türkiye meselesi olduğunun farkında olmalıyız.

16 Nisan günü sadece Ülkemiz için değil, ümidini yeni Türkiye rûhuna bağlamış ümmet birliği için de tarihî bir gün olacaktır inşâAllâh.

Her zaman olduğu gibi cemaatimiz, Efendi Hazretlerimizin (Kuddise Sirruhû) rehberliğinde Allah’ın (Celle Celâluhû) rızâsından ve İ‘lâ-yi Kelimetullah’tan başka gayesi ve davası olmayan sorumluluk anlayışıyla hareket edecek; Hak ve Hakikat yolunda, ilim, irfan ve hikmet yolculuğunu sürdürecektir.

Ümmetin birlik ve selâmeti ile bu yolun yolcusu olanların muvaffâkiyetlerine duâ ediyor, Mevlâ’mızdan Ülkemiz ve bütün İslâm dünyası için sulh ve salaha vesile olması niyâzıyla 16 Nisan’da “EVET!” diyoruz"

ETİKETLER

İsmailağa CemaatiTayyip Erdoğanreferandum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24