İsmail YK'ya yumurtalı protesto

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, `Gençlik Haftası' kutlamaları kapsamında düzenlenen halk konserinde sahne alan ünlü sanatçı İsmail YK, yumurtalı saldırıyla şok yaşadı. Sahne önünde yaşanan izdihamı protesto eden bazı kişilerin sahneye yumurta yağdırması üzerine İsmail YK, konseri yarım bıraktı.



Siverek Kaymakamlığı'nca Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında yürütülen `Bizim Dershane' projesine devam eden öğrenciler ve gençler için 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Fırat Mahallesi'ndeki Hasan Çelebi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ücretsiz konser düzenlendi. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı etkinlikte Ordu Belediyesi kolbastı ekibi sergilediği gösterisi ile büyük beğeni topladı. Kolbastı ekibinin ardından sahne alan sanatçı İsmail YK, sevilen parçalarını seslendirmeye başladı. YK'nın sahneye çıkışı ile birlikte hayranları da sanatçıya ulaşmak için birbiriyle yarıştı. Platforma ulaşıp ünlü sanatçıya dokunmak isteyenlerin yarattığı izdiham, sahne önünde görevli polis ve zabıtalar tarafından güçlükle engellendi.



İsmail YK parçalarını seslendirdiği sırada kalabalığın içinde bulunan ve kimlikleri saptanamayan bazı kişiler platforma yumurta attı. Peş peşe atılan yumurtalar ile neye uğradığını şaşıran İsmail YK, kısa süre sonra izleyicileri selamladı ve konserini yarıda bırakarak platformdan ayrıldı. Yumurtalı protestonun ünlü sanatçının daha önce söylediği iddia edilen `Kürtler benim kasetlerimi almasın' sözüne tepki için yapıldığı ileri sürülürken, İsmail YK'nın sahneden ayrılmasının ardından konsere katılanlar olaysız şekilde dağıldı. (DHA)

