İsmail YK Türk vatandaşlığından çıktı

Almanya'da doğup büyüyen İsmal YK (Yurtseven Kardeşler) albümlerinin satış rekoru kırdığı Türkiye'de gelir vergisi ödememek için vatandaşlıktan çıkmış!..



Sabah'ta Özlem Esmergül'ün haberine göre; şarkıcı İsmail YK'nın Türk vatandaşlığını bıraktığı ortaya çıktı! Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da doğup büyüyen İsmail Yurtseven, ilk önce kardeşleriyle 'Yurtseven Kardeşler' grubunu kurdu ve şöhreti yakaladı. Sonra grubun adını da alıp 'İsmail YK' oldu ve yoluna yalnız devam etti. 'Şapur Şupur Ye Beni', 'Bas Gaza' gibi şarkıları dillerden düşmedi.



Tesadüf!



İsmail YK, 2006'daki 'Bombabomba.com' albümüyle, Türkiye'de 'yılın en çok satan albümü' ödülünü aldı. Ayrıca, 'dijital ortamda en çok dinlenen şarkıcı' unvanını elde etti. Çifte vatandaşlığı olan şarkıcı, aynı yıl ilginç bir tercih de yaptı; Türk vatandaşlığından çıktı! Böylece sorumluluklardan muaf oldu, yani vergiden kurtuldu. Artık Türkiye'ye Alman pasaportuyla, turist olarak giriyor.

