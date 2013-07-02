İsmail Türüt'ten Gezi Parkı eylemleri için şarkı: Allahsız şerefsizler!

Türkücü İsmail Türüt sahneye çıktığı Ankara Festivali'nde Gezi Parkı eylemleri üzerine yaptığı şarkıyı seslendirdi.

Şarkı "Ankara'da festival, Taksim'de Gezi var; bu soysuzların var ya, her tarafta bezi var" sözleriyle başlıyor. Polisin övüldüğü, eylemcilerle ilgiliyse hakeratvari sözlerin yer aldığı şarkıda "Bunların çorbasında Siyonist'in tuzu var", "teröristin bombası, polisin de gazı var", "başörtülü bacıma saldıran edepsizler, camide göbek atan Allahsız şerefsizler" ve "devlete başkaldıran cezasını çekecek" gibi ifadeler kullanılıyor.

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi sonrasında "Plan Yapmayın Plan" isimli bir şarkı yapan İsmail Türüt, şarkıda katili övmüş ve tepki toplamıştı.

İşte İsmail Türüt'ün Gezi Parkı eylemleri hakkında yazdığı o şarkı: