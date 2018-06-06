İsmail Saymaz'dan Cem Küçük'e: Hiç boşuna yalakalık yapma, sana açtığım iki davada da ceza alacaksın

Gazeteci İsmail Saymaz, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün açtığı davaları çekmesi için kendisine yalakalık yaptığını belirterek, "Cem Küçük, haftada bir beni yazıyorsun. Hiç boşuna yalakalık yapma. Sana açtığım iki davada da ceza alacaksın. Mahkemenin keseceği tazminatı, tedavi olmayı kabul etmen halinde, senden almayabilirim. Ben de merhametli bir insanım" dedi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Saymaz şunları söyledi:

- Cem Küçük, haftada bir beni yazıyorsun. Hiç boşuna yalakalık yapma. Sana açtığım iki davada da ceza alacaksın. Mahkemenin keseceği tazminatı, tedavi olmayı kabul etmen halinde, senden almayabilirim. Ben de merhametli bir insanım.

- Cem Küçük'ten alacağım tazminatı nerede ezelim gençler?