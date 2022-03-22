İsmail Saymaz: Yedi çocuğun tecavüze uğradığı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu müdürüne işkenceden dava açıldı

Gazeteci, Halk TV yazarı İsmail Saymaz, iki çocuğun tecavüze uğradığı, beş çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı Erzurum’daki Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’nun müdürüne işkenceden dava açıldığını yazdı.

Yazısında, çocuklara cinsel tacizde bulunan belletmenin kaçak izinsiz şekilde yurtta kalmasına izin veren, çocukları 'Haydar' adlı sopayla, Atatürk portresinin çerçevesiyle, rahleyle, Kuranla, tekme ve tokatla dövdüğü ileri sürülen kursun eski müdürü N.K.'ye bir maaşın sekizde biri oranında idari ceza uygulandığını; çocuklara şiddette bulunan temizlik görevlisi U.G.'nin de aralarında olduğu altı çalışanın görevine iade edildiğini; Erzurum Valiliği’nin iade ettiği altı görevliyi ve Palandöken müftüsünü açığa aldığını; Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca işkenceden soruşturma başlatıldığını; belletmene yedi çocuğa yönelik cinsel istismardan dava açıldığını hatırlatan Saymaz, “Dün de eski müdür N.K. ve U.G. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 94/2-a maddesi gereğince çocuğa karşı işkence suçundan dava açıldı” duyurusunu yaptı.

“Erzurum ve Palandöken müftülükleri görevden el çektirilmeliler”

“U.G.nin çocuğa işkence suçunu 12 mağdura karşı işlediği iddia edilerek, 96 yıldan 180 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Alkazan Kuran Kursu'nda çocukları dövdüğü öne sürülen Müdür H.P'ye de basit yaralamadan dava açıldı. Ancak yetmez!” diyen Saymaz, devamında şunları kaydetti:

“Çünkü Erzurum’da çocukları istismar edilen aileler tarikat ve cemaat yurtlarına güvenmedikleri için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yatılı Kuran kursunu tercih etmişlerdi. Bu ailelerin suçu, devlete güvenmek midir? Biricik evladını hafız olsun diye Diyanet’e teslim etmek midir suçları? Eski Müdür N.K. ve diğer görevliler 10-11 yaşındaki çocukları KSK bekletmenin eline ve insafına bırakarak, tecavüzün ve şiddetin kapısını araladı. İddiaya göre gündüzleri N.K., geceleri de temizlikçi U.G. çocukları öldüresiye dövüp aç bıraktı. Erzurum ve Palandöken müftülükleri ya yurt ve kursları gerektiği gibi denetlemediler. Ya da haberleri vardı ve umursamadılar. İki ihtimalde de görevi ihmal suçundan soruşturulmalı ve görevden el çektirilmeliler. Bir gün bile o koltukta oturmamalılar."