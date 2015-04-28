İsmail Saymaz ve Hakan Şükür'den Twitter'da Deniz Gezmiş kavgası!

AKP'den istifa eden bağımsız milletvekili Hakan Şükür, ile gazeteci İsmail Saymaz arasında yaşanan Deniz Gezmiş tartışması sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Şükür'ün dün Twitter hesabından paylaştığı "Şimdi de duvarlarda adalet değil, 'saray' yazıyor Deniz" iletisine İsmail Saymaz "Hakan Şükür'ün deniz twitiyle yaptığı ortaya hiçbir solcu kafa atmaz" diyerek karşılık vermişti.

Şükür, neden böyle bir tweet attığını "Darbe dönemlerinin, 'Bir sağdan bir soldan' diyen idam sehpalarına bugünden bir göndermeydi Deniz tweetim" diye açıkladı.

Deniz Gezmiş tweetine oldukça ilginç tepkiler aldığını belirten Şükür, "En çok güldüğüm İsmail Saymaz'ın ki oldu. Demiş ki: Hakan Şükür'ün Deniz twitiyle yaptığı ortaya hiçbir solcu kafa atmaz" ifadelerini kullandı.

Ardından İsmail Saymaz'a yüklenen Şükür, Saymaz'ın ülkücü geçmişini anımsattı: "Eski Reis sonradan Comandante İsmail bence unutmamalı; Bu ülkede ilerici,gerici,sağcı, solcu yoktur. Namuslu ve namussuz insanlar vardır."

İsmail Saymaz ise "Böyle twitter'da dar alanda kısa paslaşmalar solu kesmez; sizi 1 Mayıs'ta taksim meydanı'nda "forvette" görürsek, belki..." diyen ülkücü göndermesine de "Evet, ben eski ülkücüyken; sen, Paris Komünü'nde siper siper çarpışıyor, Mao ile Çin'de uzun yürüyüşe çıkıyordun" paylaşımıyla yanıt verdi.

Hakan Şükür'ün Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

1-Deniz Gezmiş'in de isminin geçtiği (dün) bir tweet atmıştım. Oldukça ilginç yorumlar yapılmış;)

2-En çok güldüğüm İsmail Saymaz'ın ki oldu;;) demişki @ismailsaymaz: Hakan Şükür'ün Deniz twitiyle yaptığı ortaya hiçbir solcu kafa atmaz.

3-Rize Ülkü Ocakları'nda reislik yapan, "Börteçine" diye bağıran İsmail Saymaz'ın sonrasında sol söyleme öykünmesi elbette kendi tercihi.

4- Eski Reis sonradan Comandante İsmail bence unutmamalı; Bu ülkede ilerici,gerici,sağcı, solcu yoktur. Namuslu ve namussuz insanlar vardır.

5-Bu arada İsmail, ben genelde orta yapandan ziyade ortaları gole çevirmekle bilinirim futbol dünyasında.

6-İsmail'e anlatır gibi söyleyeyim; Darbe dönemlerinin,"Bir sağdan bir soldan" diyen idam sehpalarına bugünden bir göndermeydi Deniz tweetim.