İsmail Saymaz: Soylu, yayında bildiğini okudu; Erdoğan'a bağlılığını ilan ederken, parti içi hesaplaşmasını açık bir alana taşıdı

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, pazartesi HaberTürk TV'de 3 gazeteci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan canlı yayınına ilişkin olarak, "Soylu, Süleyman Demirel taktiği izledi. Soruları aldı. Fakat bildiğini okudu. Bu yüzden kimi soruları tekrar tekrar yöneltmek zorunda kaldık" dedi.

Tüm Türkiye'nin bu yayına kilitlendiğini söyleyen Saymaz, "Sanki boks maçına çıkıyorduk. Kimileri Soylu'ya, kimileri de bizim üzerimize bahis oynuyordu. Sanki mahkeme kuracak ve Soylu'yu mahkum edecektik. Doğrusu bu, yargıdan umudunu kesmiş bir ülkenin adalet beklentisinin tezahürüydü. Oysaki gazetecilerin görevi, halkı bilgilendirmektir. Siyasiler gazetecilerin hasmı ya da rakibi değildir. Yalnızca muhatabıdırlar" ifadesini kullandı.

Saymaz, Soylu'nun yayında söylediklerini de değerlendirirken,"Soylu, bu vesile ile Erdoğan'a bağlılığını ilan ederken, parti içi hesaplaşmasını açık bir alana taşıdı. Mehmet ve Tolga Ağar'a açıkça meydan okudu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü itham etti, eski İçişleri Bakanları Efkan Ala'nın dönemini yargıladı ve Muammer Güler'in oğlunun para sayma makinesini hatırlattı" yorumunu yaptı.

Program için 20 soru hazırladığını belirten Saymaz, Soylu'ya yönelttiği şu sorulara yanıt verilmediğini hatırlattı:

Peker, Külünk'ün ile ilgili işlem yapıldı mı?

Hürriyet baskınını Peker'den ‘rica' eden AK Partili vekil kim?

Peker'in 10 bin dolar verdiği siyasetçi kim?

Peker'in AK Parti'ye destek mitinglerine neden hiç karşı çıkılmadı?

Peker, polis korumasını yurt dışına götürdü mü?

Kolombiya'da yakalanan 4.9 tonluk kokainin Türkiye ayağındaki Suriyeli şirket bağlantısı ne?

Dokunulmazlığı sürerken Soylu'yu savcılık nasıl soruşturacak?

Levent Gültekin ve Selçuk Özdağ'ın da aralarında olduğu saldırı zinciri neden engellenmedi?

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