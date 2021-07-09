İsmail Saymaz: Sahte rakı kurbanlarının ortak özellikleri, yüksek fiyattan ötürü içkiyi alamayacak hale gelmiş olmaları

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü “Fukaranın rakısı kanla sulanıyor” başlıklı yazısında Tekirdağ Çorlu’da hayatını sahte içki yüzünden kaybeden kişileri hatırlattı.

“Çorlu'da 12 vatandaşın can vermesinin bilimsel nedeni dışında ekonomik ve siyasal gerekçeleri de var” diyen Saymaz, şunları yazdı:

"Siyasal İslamcı iktidar halkı içki tüketiminden uzak tutmak için Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) olağanüstü şekilde arttırdı. Şu an 70'lik rakının fiyatı, 175 TL. 103 TL'si ÖTV'ye… 26 TL'si KDV'ye gidiyor. Aynı şekilde iktidar, salgını gerekçe gösterip içki satışını kısıtlayarak ya da gece 24'te müziği yasaklayarak, seküler yaşama müdahale ediyor. Sahte rakı kurbanlarının ortak özellikleri, yüksek fiyattan ötürü içkiyi alamayacak hale gelmiş olmaları. Kurbanlar ya işçi ya emekli ya düzensiz bir işte çalışıyor ya da ev hanımı.

İşsizlik kitleselleştiği, yoksulluk derinleştiği ve alım gücü dibe vurduğu için alt gelir grubu açısından akşamcılık ve içki tüketimi lükse dönüştü. Artık kaçak içkiler büfelerde bandrollü ürünlerle yan yana satılıyor. Yarım rakı, 100 TL'ye… Yarım şişe sahte rakı 15 TL'ye satılıyor. Dolayısıyla sahte içkiden kaynaklı ölümler sınıfsal bir nitelik taşıyor. Akşamdan akşama kederlenmeye bütçesi elvermeyen emekliler… Felekten bir gece çalmaya gücü yetmeyen işçiler ölüyor."

Saymaz, yazısında Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl’ün içkilerdeki yüksek vergiyle ilgili şu görüşlerine yer verdi:

"Alkolden alınan ÖTV, vergi politikası aracı olmaktan çıkıp doğrudan yaşam tarzına müdahale aracına dönüşmüştür. Bu durum vatandaşı kaçağa yöneltti. Devletin sağlık harcamaları daha da arttı. Sanılanın aksine vergi geliri azaldı. En acısı da, telafisi olmayan sonuçlar, ölümler yaşanıyor."

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