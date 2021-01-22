İsmail Saymaz: Mart ayında AKP kongresinde kırılma yaşanacak

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül arasındaki atışmayı 'liderlik kavgası' olarak niteledi.

Semra Topçu'nun Youtube kanalındaki söyleşide gündeme ilişkin görüşlerini aktaran Saymaz, Soylu'nun önümüzdeki aylarda bakanlıktaki son günlerini yaşayacağını söyledi.

Liderlik kavgasını tarif ederken, AKP'de üç ağırlık merkezi olduğunu söyleyen Saymaz, Abdülhamit Gül'ün AKP içindeki reform yanlılarını temsil ettiğini, Soylu'nun ise güvenlikçi politikaları temsil ettiğini vurguladı. Saymaz iki kanat arasındaki farkı şöyle tarif etti:

"AKP içinde iki ekip kavgası yaşanıyor, Berat Albayrak'ın istifa ettiği gün itibariyle üç ağırlık merkezi vardı, Albayrak bir adım öndeydi, istifası sonrası iki ağırlık merkezi kaldı.

"Abdülhamit Gül Millî Görüş geleneğini temsil ediyor ve AKP içinde reform isteyenlerle birlikte, Soylu'nun temsil ettiği güvenlikçi politikaları terk etmek istiyorlar. Süleyman Soylu ise pop milliyetçiliği temsil ediyor.

"Bölünme-güvenlik kaygısı ve riskler üzerinde yürüyen milliyetçiliği temsil ediyor. Muhafazakâr ama İslamcı değil. Erdoğan dışında ciddi bir seçmen ve taraftar kitlesi var."

Mart ayında yapılacak AKP kongresini işaret eden Saymaz hem Soylu'nun hem de Türk İslam sentezi diye tarif edilebilecek Cumhur İttifakının kırılma noktasına ilerlediğini belirtti ve Erdoğan'ın tercih yapmak zorunda kalabileceğini söyledi. Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi muhafazakâr blok çatırdıyor, bu çatırdama ülkede iktidarın ekonomik kaynağının kalmamış olması, dış dünyada yalnızlaşması, muhalefet karşısında da çaresiz kalması nedeniyle yaşanıyor. Tercih zamanı yaklaşıyor, iktidar iki tercih arasında... Türkiye'nin ekonomik çaresizliği Erdoğan'ın tercihinin Gül'den yana olmasına neden olabilir."

İsmail Saymaz söyleşisinin tamamına şurada ulaşabilirsiniz: