İsmail Saymaz: IŞİD'in bir sonraki hedefi Antalya!

Gazeteci İsmail Saymaz, Gaziantep'te 51 kişinin öldüğü IŞİD saldırısından sonra Yunus Durmaz ile İhami Bali arasındaki yazışmalarda bir sonraki hedefin Antalya olacağını öne sürdü.

CNN Türk'te Başak Şengül'ün programına konuk olan Saymaz, Gaziantep saldırısına benzer bir saldırının aylar önce kabul edilen 10 Ekim iddianamesinde yer aldığını, saldırı planının Gaziantep'te kendisini patlatan Yunus Durmaz'ın kişisel bilgisayarından çıktığını söyledi.

Saymaz, IŞİD'in bir sonraki hedefinin Antalya'da turistlere yönelik olacağını da söyledi.

İsmail Saymaz'ın Başak Şengül'ün sunduğu Özel Gündem programında söyledikleri şöyle:

"Geçtiğimiz aylarda Ankara'daki saldırıyla ilgili iddianame kabul edildi. O iddianameye göre üzerindeki bombayı patlatarak ölen Yunus Durmaz'ın evinde bir bilgisayar bulundu. Bilgisayarından bazı notlar elde edildi. Bu notlar, Yunus Durmaz ile örgütün Türkiye sorumlusu olan Suriye'de yaşayan İlhami Bali arasındaki yazışmalardı. Bu yazışmalarda Yunus Durmaz, örgüt liderine düğünlerde bombalı saldırı yapabileceklerini söylediği yer aldı."

Yunus Durmaz'ın yazışmalarında bir sonraki hedef Antalya'da turistlerin gittiği herhangi bir restoran ya da kafedir. Bu yazışmalarda bundan söz ediliyor. Bundan sonraki hedefin turistik bir alan olduğu, buraya çoğunlukla yabancıların gittiği, turistlerin otobüslerle kafileler şeklinde gezdiği yönünde tespitler var.

Bu tespitlerde örgüt merkezinden talimat bekleniyor, izin isteniyor. Türkiye turizmini yakın vadede tehlikeye atabilecek bir eylem işaret ediliyor."