T24 LogoT24 Logo
Gündem

İsmail Saymaz: IŞİD'in bir sonraki hedefi Antalya!

"Örgüt merkezinden talimat bekleniyor, Türkiye turizmini yakın vadede tehlikeye atabilecek bir eylem işaret ediliyor"

22 Ağustos 2016 12:34

Gazeteci İsmail Saymaz, Gaziantep'te 51 kişinin öldüğü IŞİD saldırısından sonra Yunus Durmaz ile İhami Bali arasındaki yazışmalarda bir sonraki hedefin Antalya olacağını öne sürdü.

CNN Türk'te Başak Şengül'ün programına konuk olan Saymaz, Gaziantep saldırısına benzer bir saldırının aylar önce kabul edilen 10 Ekim iddianamesinde yer aldığını, saldırı planının Gaziantep'te kendisini patlatan Yunus Durmaz'ın kişisel bilgisayarından çıktığını söyledi.

Saymaz, IŞİD'in bir sonraki hedefinin Antalya'da turistlere yönelik olacağını da söyledi. 

İsmail Saymaz'ın Başak Şengül'ün sunduğu Özel Gündem programında söyledikleri şöyle:

 

"Geçtiğimiz aylarda Ankara'daki saldırıyla ilgili iddianame kabul edildi. O iddianameye göre üzerindeki bombayı patlatarak ölen Yunus Durmaz'ın evinde bir bilgisayar bulundu. Bilgisayarından bazı notlar elde edildi. Bu notlar, Yunus Durmaz ile örgütün Türkiye sorumlusu olan Suriye'de yaşayan İlhami Bali arasındaki yazışmalardı. Bu yazışmalarda Yunus Durmaz, örgüt liderine düğünlerde bombalı saldırı yapabileceklerini söylediği yer aldı."

Yunus Durmaz'ın yazışmalarında bir sonraki hedef Antalya'da turistlerin gittiği herhangi bir restoran ya da kafedir. Bu yazışmalarda bundan söz ediliyor. Bundan sonraki hedefin turistik bir alan olduğu, buraya çoğunlukla yabancıların gittiği, turistlerin otobüslerle kafileler şeklinde gezdiği yönünde tespitler var.

Bu tespitlerde örgüt merkezinden talimat bekleniyor, izin isteniyor. Türkiye turizmini yakın vadede tehlikeye atabilecek bir eylem işaret ediliyor."

ETİKETLER

İsmail SaymazIŞİDAntalyacanlı bomba saldırısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24