İsmail Saymaz, Hürriyet'ten neden ayrıldığını açıkladı

Gazete Damga Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mert'in konuğu olan Saymaz, Demirören Grubu'ndan neden ayrıldığını şu sözlerle açıkladı:

"Benden iki şey istediler. Dediler ki 'Birincisi bundan sonra bizim grubun dışında herhangi bir televizyon mecrasına çıkmazsan seviniriz. Tabii buna Habertürk ve Halk TV de dahil. İkincisi sosyal medyada sadece haber paylaşmanı rica ediyoruz.'

Ben bu iki şartı işe girilebilirken kabul edilebilir olduğunu, yıllardır bu koşulda çalışan bir gazetecinin başa dönerek bunları kabul ederek çalışmasının zor olacağını söyledim.

Bunun üzerine en doğrusu benim ayrılmam olur dedim. Onlar da bana, 'Seni işten çıkaramayız ama sen istifa edersen olur' dediler. Böyle anlaştık. Kötü ayrılmadık."