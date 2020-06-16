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İsmail Saymaz, Hürriyet'ten neden ayrıldığını açıkladı

16 Haziran 2020 13:12

Hürriyet'ten ayrılma nedenini açıklayan İsmail Saymaz, "Bana iki şart koştular. Başka kanallarda çıkmamamı ve Twitter'da yalnızca haber paylaşmamı istediler" dedi.

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