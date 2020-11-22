İsmail Saymaz’dan Sağlık Bakanı’na: Covid-19 testi için 550 lira ödedim, bu tartışmada beni şahit yazarlarsa sevinirim

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin tavan fiyatının 250 lira olarak belirlenmesine rağmen 550 lira ödediğini duyurdu.

Saymaz yazısında, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut arasında Covid-19 testinin fiyatına ilişkin tartışma yaşandı. Bulut, 250 TL olarak belirlenmesine rağmen Koca'nın da kurucuları arasında olduğu hastane dahil, özel hastanelerde daha yüksek ücret alındığını açıkladı.Koca, Bulut'u yalancılıkla suçladı.Fatih Altaylı da test için 500 TL verdiğini belirterek, Bulut'u doğruladı. Bu tartışmada beni şahit yazarlarsa sevinirim. Çünkü 14 Kasım günü yüksek ateş üzerine Taksim'deki bir özel hastanede Covid-19 testi yaptırdım. Test için KDV'si de içinde, 550 TL ödedim. Asgari ücret 2400 TL… Ücretsiz izin desteği aylık 1176 TL iken… Bu ücreti kaç yurttaş ödeyebilir?" ifadesini kullandı.

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