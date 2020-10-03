İsmail Saymaz: Başta TRT olmak üzere onlarca TV kanalı ve gazete partizan neşriyat için kullanılıyor

Sözcü yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, Demokrat Parti (DP) bünyesinde il, ilçe ve bucaklarda açılan Vatan Cephesi Ocakları'nı hatırlatarak günümüzdeki basın-yayın organlarına karşı tutumu eleştirdi.

"Vatan Cephesi'nden 62 yıl sonra bugün, başta TRT olmak üzere onlarca TV kanalı ve gazete partizan neşriyat için kullanılıyor" diyen Saymaz, Sözcü gazetesine yapılan "FETÖ" suçlaması ile Halk TV'ye uygulanan ekran karartma cezasını anımsatarak şunları dile getirdi:

Sözcü gibi muhalif gazete ve gazeteciler FETÖ'cülük, darbecilik, terör örgütleri adına faaliyet göstermek ve casuslukla suçlanıyor.

Direnenler ise trajikomik gerekçelerle susturuluyor.

Örneğin Halk TV'nin ekranları “Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırılık” iddiasıyla beş gün karartıldı. TELE 1, bir ilahiyatçının görüşlerinden ötürü “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan kapatıldı.

RTÜK, 1 Ocak 2019'dan 15 Mayıs 2020'ye kadar iktidar yanlısı kanallara yalnızca üç yaptırım uygularken; Halk TV, TELE 1, FOX TV ve KRT'ye 36 ceza kesti. “Bütün bu baskılar neden?” sorusuna 1959 Türkiye'sinden İsmet İnönü yanıt veriyor:

“Şimdi, ihtilal, iktidarı bir defa eline geçirmiş olanlar tarafından yapılıyor. Son zamanların modası budur. Seçimle iktidara geliyor. Devletin vasıtalarına el koyuyor; seçimle gitmek ihtimali ufukta görüldü mü, ben gitmem telaşına düşüyor.”

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