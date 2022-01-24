İsmail Saymaz: Bakan Gül, adalet kantarını bozdu

Gazeteci İsmail Saymaz, Tele 1’de Uğur Dündar’ın sunduğu programındaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın gece yarısı saat 2’de kaldığı otelde gözaltına alınmasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021-2022 adli yıl açılışındaki "İfade almak üzere gece yarısı gözaltına alma, otelde ve havalimanında yakalama gibi işlemlere son verdik" ifadelerini hatırlatan Saymaz, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Kabaş'ın söz konusu ifadelerine ilişkin tweet'ine dikkati çekti; “Asıl facia, Kabaş'ın eleştiri sınırını ihlal etmesi değil, devletin hukukun sınırını ihlal etmesidir” dedi.

Saymaz Halk TV’de yer alan bugünkü yazısının “Bakan Gül, adalet kantarını bozdu” başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

“Erdoğan, 2021-2022 adli yıl açılışında "İfade almak üzere gece yarısı gözaltına alma, otelde ve havalimanında yakalama gibi işlemlere son verdik" dememiş gibi Sedef Kabaş, 22 Ocak'ta saat 2'de kaldığı otelde gözaltına alındı. Ne ağır cezalık suçla itham ediliyor. Ne de suçüstü hali var.

Yargıya yönelik siyasi müdahalelere itiraz eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, emir ve talimat verircesine şu tweeti attı:

'Cumhurbaşkanımızı edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan hadsiz ve hukuksuz ifadeler milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır.'

Tweet paylaşıldığında Kabaş, gözaltındaydı. Dahası cumhurbaşkanına hakaret suçunda yargılama için Gül'ün izni gerekliydi. Gül, yasal süreçleri çiğneyerek, izni Twitter'dan verdi. Kabaş, avukatlıktan savcılığa geçen, meslekte dört yıllık kıdemini doldurmamış bir hakim tarafından tutuklandı. Kaçma ve saklanma ihtimali bulunmadığı halde ibret-i alem için içeriye atıldı. Kabaş, ifadesinde 'Atasözü anonim sözdür. Cumhurbaşkanını hedef alarak kullanmadım' dedi.

Diyelim ki Kabaş eleştiri sınırını aştı. Ne olur? Erdoğan dava açar. Ya devlet, hukuk sınırını aşarsa... Bir kadın gazeteci TV'deki sözlerinden ötürü gece saat 2'de gözaltına alınıyor. Adalet Bakanı Gül'ün talimat niteliğindeki tweetinden sonra tutuklanıyor. Asıl facia, Kabaş'ın eleştiri sınırını ihlal etmesi değil. Devletin hukukun sınırını ihlal etmesidir.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.