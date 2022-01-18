Gazeteci İsmail Saymaz, “AK Parti iktidarı yokluğu varlık, açlığı tokluk gibi göstermek için vatandaşları tehdit ediyor” dedi.

Saymaz Halk TV'deki bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyaretinde Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce’nin "Evimize ekmek götüremiyoruz" çıkışı sonrasında Anadolu Ajansı’na verdiği “Eve ekmek götüremiyoruz' cümlesini mecazi olarak kullandım” açıklamasını hatırlattı. Saymaz ayrıca, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a konuşma yaptığı sırada “AK Partiliyim, esas meselemiz işsizlik, açım” diye seslendikten sonra apar topar salondan çıkarılan çiftçi Ali Avcı’nın, sonrasında AA’ya verdiği röportajın kesilip biçildiğini söyledi.

“AK Parti iktidarı yokluğu varlık, açlığı tokluk gibi göstermek için vatandaşları tehdit ediyor. Dün eve ekmek götüremeyen minibüsçü, bugün kameraların önüne geçirilerek, ‘O bir espriydi’ demek zorunda bırakılıyor. ‘Açım’ diye feveran eden kadın, valinin huzuruna çekilip Erdoğan'a dua ettiriliyor. İşsizlikten yakınan bir çiftçi Mahir Ünal'ın montaj operasyonuna uğruyor” diyn Saymaz şunları kaydetti:

“Ak-trollerin ahlaktan ve haysiyetten ne denli uzak olduklarını ortalığa döken Ünal'ın 'Yeşil Top' kampanyası gibi, bu zorbalıklar da gizli kalmıyor ve kalmayacak. Dedim ya... Vatandaşın iki farklı görüşü var. Bugünlerde resmi görüşünü açıklamaya mecbur edilenler, yarın sandık başında şahsi görüşünü açıklayacak.”

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TIKLAYIN - Mahir Ünal'ın konuşması sırasında “AK Partiliyim, esas meselemiz işsizlik, açım” diyen vatandaş salondan çıkarıldı