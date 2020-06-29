İsmail Küçükkaya, İlber Ortaylı fotoğrafına gelen "Kadehini saklıyorsun" yorumlarına isyan etti

FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından paylaştığı Tarihçi Prof. İlber Ortaylı ile yer alan fotoğrafınta içki kadehini sakladığına yönelik gelen yorumlara tepki gösterdi.

Küçükkaya’nın “İlber hocamızla hoş bir yaz akşamı sohbeti. Pandemi sonrası ilk buluşma” diyerek paylaştığı fotoğrafta sağ elinde şarap kadehini gizlediği iddiasıyla yüzlerce tepki geldi.

Küçükkaya daha sonra Prof. Ortaylı ile bir fotoğraf daha paylaşarak söz konusu iddialara, “Hoca hastaneden geldi. Doktoru da masadaydı. Hoca çok hafif yemek zorundaydı. İçki yasaktı. Ben de hocayı evine bırakacaktım. Kendi kullandığım arabayla. Her zaman olduğu gibi. Masamızdaki diğer iki dostumuz şarap içti. Ben su. Sohbet şahaneydi. Oldu mu arkadaşlar" ifadeleriyle yanıt verdi.