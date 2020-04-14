İsmail Küçükkaya, hakkındaki anket nedeniyle Prof. Yaman Akdeniz'e dava açacak

Gazeteci İsmail Küçükkaya, "Tahmin edin, kendi Twitter hesabını engelleten ünlü gazeteci kim?" anketini düzenleyen Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Yaman Akdeniz için yargı yoluna gideceklerini söyledi.

Yaman Akdeniz Twitter hesabından; Ahmet Hakan, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ve İsmail Saymaz'ın isimlerini vererek Twitter'da, bir gazetecinin kendi hesabını engellettiğine yönelik bir anket düzenledi.

İsmail Saymaz: Ayıp ve yakışıksız

İsmail Küçükkaya'nın, kendisini taklit eden sahte Twitter hesabını kapattırma girişimini "Küçükkaya kendi hesabını engelletmişcesine" duyuran ve ankete katılım çağrısı yapan Akdeniz'e ilk tepki, seçenekler arasında adı geçirilen gazetecilerden İsmail Saymaz'dan geldi. Saymaz, Prof. Akdeniz'in "hangi gazeteciyi kastediyorsa açıklamasını, yaptığı yayın nedeniyle hakaret gördüğünü" vurgulayarak yapılanın "ayıp ve yakışıksız" olduğunu açıkladı.





Saymaz'ın uyarılarına rağmen Twitter'da ankete katılım çağrısını sürdüren Yaman Akdeniz'in ankete sunduğu olayın, öne sürdüğü gibi herhangi bir gazetecinin kendi Twitter hesabını engelletmekle ilgisi olmadığı anlaşıldı.

Yaman Akdeniz, İsmail Küçükkaya'nın ismini verdi

Prof. Yaman Akdeniz, saat 17.00'de sona erdirdiği anketin ardından, Twitter'dan "Gazeteci İsmail Küçükkaya 28 Ocak 2020 tarihinde avukatı aracılığı ile İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğine başvurmuş ve sahte bir hesabı engelletmeye çalışırken kendisine ait @KucukkayaIsmail hesabını erişime engelletmiş. Twitter tarafından karar henüz uygulanmamış" açıklamasını yaptı ve hakimliğin kararının tıpkı basımını paylaştı.

İsmail Küçükkaya: Şöhret arıyor, hukuk gerekeni yapacak

Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya ise, sosyal medyada kendisi hakkında iddialarda bulunan Yaman Akdeniz isimli sosyal medya kullanıcısı için yargı yoluna gideceklerini açıkladı.

İsmail Küçükkaya, İnternet Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz için "4 gazetecinin adını kullanarak şöhret arıyor. Hukuk gerekenleri yapacak" dedi. Küçükkaya ayrıca kendisi adına açılmış sahte sosyal medya hesapları olduğunu açıkladı.

İsmail Küçükkaya'nın avukatı İlkay Sezer de, "balonunun patladığını ve rezil olduğunu" açıkladığı Yaman Akdeniz'in "kişisel verileri" nasıl ele geçirip ifşa ettiğini dava konusu yapacakları mesajını verdi.