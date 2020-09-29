İsmail Küçükkaya’dan Fatih Portakal yorumu: Kimse mesleğinin zirvesinde bırakmaz

FOX TV sunucularından İsmail Küçükkaya, gazeteci Fatih Portakal’ın kanaldan istifasını “Mesleğinin zirvesindeydi. Kendiliğinden bırakmaz insan. İklim meselesi” diyerek yorumladı.

Sözcü gazetesine konuşan Küçükkaya “Fatih Portakal'a yönelik bırakıp gitti eleştirilerine ne diyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Fatih'in kararı özgür iradesidir. Fatih korkak olsaydı bu yayınları yapamazdı. Bazen bırakmak da cesaret işidir. FOX'a cezalar kesiliyor. Sözcü'ye kamu ilanları verilmiyor. Patronu ceza ile yıldırılmaya çalışılıyor. Halk TV 5 gün kapatılıyor. İktidarın alternatif muhalefete tahammülü azaldı. Şartlar ağırlaşıyor. Demokrasiyi savunmaya devam etmeliyiz. Benim patronum halk. Ben emri, talimatı ve kararı halktan alıyorum."

Kimsenin Portakal’ın FOX TV’yi kendi isteğiyle bıraktığına inanmadığı yorumuna Küçükkaya’nın yanıtı şöyle oldu:

"Fatih ile 35 dakikalık bir konuşma yaptık. Tabii ki kimse kafasına silah dayayıp onu bıraktırmadı. Ama şunu da biliyorum, mesleğinin zirvesindeydi. Kendiliğinden bırakmaz insan. İklim meselesi. Karşı karşıya kaldığımız baskı onu yıldırdı. ‘Birader yaşadıklarımız az şey mi? Evimin üzerinde drone uçurdular' dedi. Hakkında hapis istemli davalar var. Bunlar kolay şeyler değil. Fatih yoruldu ve yıprandı. Bir baskı olmasa, tam anlamıyla özgür olsa işini yapmaya devam ederdi."