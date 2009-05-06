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Spor

İsmail Köybaşı milli formayı istiyor

06 Mayıs 2009 15:40

Gaziantepspor'un başarılı sol beki İsmail Köybaşı, bu sezon ortaya koyduğu futbolla göz dolduruyor. Futbola 16 yaşında İskenderunspor'da başlayan İsmail, kısa Konya macerasının ardından, Gaziantepspor'un alt yapısından A takıma çıktı. Babasına verdiği "Derslerimde de başarılı olacağım" sözünü tuttuğunu belirten genç futbolcu, A takıma yükselmesini ise teknik direktör Nurullah Sağlam'a borçlu olduğunu söyledi.

İsmail Köybaşı NTV Spor'a yaptığı açıklamada, "Buraya geldikten hemen sonra Konyaspor’a gitmiştim ve gerçektende çok üzülmüştüm. Fakat Erol hocam Gaziantepspor alt yapısına gelmem konusunda büyük ısrarlarda bulunmuştu ve neticesinde buraya geldim. Erol hocamın bu konularda büyük emekleri oldu, tabi ki A takıma çıkmamda da en büyük etken Nurullah Sağlam hocamdır. Geçen sezon son iki hafta da beni çıkarttı ve oynattı. Bende onu mahcup etmediğime inanıyorum" diye konuştu.

MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK İSTİYORUM

Gaziantep forması altında hedeflerinden de bahseden İsmail, "Buradaki en büyük hedefim, Gaziantepspor’a en iyi biçimde hizmet etmek ve bu takımı milli takımlarda çok iyi temsil etmek ve Gaziantepspor’lu İsmail dedirttirmek en büyük hedefimdir" dedi.

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