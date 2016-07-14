İsmail Köybaşı Fenerbahçe'ye imza attı; küfürlü tezahürat için özür diledi

Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Köybaşı, futbolculuk yaşamının 2. yarısını yaşadığını belirterek, Fenerbahçe'yi kendisini heyecanlandırdığı ve futbol arzusunu arttırdığı için seçtiğini söyledi. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza törenine Genel Sekreter ve basın sözcüsü Mahmut Uslu ile birlikte katılan İsmail Köybaşı, Fenerbahçe camiasından da özür diledi.

Beşiktaş forması ile şampiyonluk sevinçlerinde bazı videolarının Fenerbahçelileri rahatsız etmesi üzerine sorulan bir soruya yanıt veren İsmail, "Benim içimde hiç bir zaman kötülük olmaz. O an için şampiyonluk kutlamalarının içindeydim. İstemeden içinde bulunduğum bir tezahürat gelişti. Bu durumdan rahatsız oldum. Böyle durumlara düşmemek gerekiyor. Biz profesyonel futbolcuların bu tür durumlardan kaçınması gerekir. Fenerbahçe camiasından özür diliyorum. Bu forma için elimden geleni yapacağım , lütfen taraftarlar beni güzelliklerle ansınlar" şeklinde konuştu.

"Hocanın istediği sisteme uyum sağlayacağız"

Sistem ne olursa olsun sahada mücadele eden bir İsmail göreceksiniz diyen Fenerbahçe'nin yeni transferi şöyle devam etti: "Elimden gelenin en iyisini vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Benim için hiçbir zaman para önemli olmadı, verdiğim karardan dolayı mutluyum. Beni tanıyan herkes karakterimi bilir. Hiçbir zaman paraya önem vermedim, vermeyeceğim. Futbolu düşünerek bu kararı verdim. Beşiktaş camiasına da geçirdiğim her gün için teşekkürlerimi sunuyorum. Sisteme gelince, 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3 farketmez. Maç içinde geçişler oluyor zaten. Hocamızın kararı, bizden ne istenirse onu sahada uygulamaya çalışacağız. Sistem ne olursa olsun sahada mücadele eden bir İsmail sözü veriyorum"