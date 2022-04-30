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İsmail Kılıçarslan: Güya özgürlükçülerle bizim entegrist hımbıllar birlik olup, bu "it-yavşak takımını" savunmaya çalıştılar biliyorsunuz

"Hangi dinden, hangi inançtan olursa olsun kutsalına saldırılan insanın hımbıl hımbıl köşesine çekilmesi onun izzet ve şeref yoksunu bir ezik olduğunu gösterir"

30 Nisan 2022 08:35

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, "Kadir gecesi özel" notuyla rakı masasında fotoğraf çektiren gençler için "it-yavşak takımı" ifadelerini kullanarak, "“Aman efendim, işten atılmaları için çağrı yapılır mı, Allah hidayet versin deyip geçmeliydik” ve daha bir sürü şey. Fakat onu da yazmayacağım. Kısasını söyleyip geçeceğim sadece: Hangi dinden, hangi inançtan olursa olsun kutsalına saldırılan insanın hımbıl hımbıl köşesine çekilmesi onun izzet ve şeref yoksunu bir ezik olduğunu gösterir. Duyarlı biri olduğunu değil" diye yazdı.

Kılıçarslan, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala hakkındaki karar için de "Karar hukuka uygun mu bilmem, ama kesinlikle adil!" diye yazdı.

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