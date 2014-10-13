İsmail Kartal: Fatih Terim’e destek olmalıyız

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Grubunda ilk iki maçında sıfır çeken Milli Takım'ın kötü bir dönemden geçtiğini ancak bu durum geçicidir. Milli Takımımız yepyeni bir yapılanma içinde. Bu süreçte desteğimizi eksik etmemeliyiz. Fatih Terim eleştirilebilir, ama yıpratıcı olmaktan kaçınılmalıdır” dedi.

Fotomaç’ta yer alan habere göre, Kartal, “Terim ve ekibine güveniyoruz. Biz bu gruptan çıkarız, kimse merak etmesin. En büyük korkum oyuncularımın takıma sakat dönmesi. Oyuncularımın sakatlanmaması için dua ediyoruz. Çünkü Galatasaray'ın karşısına en iyi kadromuzla çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.