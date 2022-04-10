İsmail Kartal: Disiplinli iyi oyunumuzun karşılığını aldık

Fenerbahçe, Kadıköy'de 6 yıl sonra ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yendi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu maça çok iyi hazırlandık. Bu maçın önemini ve anlamını anlattım. 'Kendi işimizi yapalım' dedim ve sahada bunu yaptık. Rakip kim olursa olsun, kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Oyunda da sakin kaldık ve beklemesini bildik. Zaman zaman iyi baskı yaptık." dedi.

Galatasaray'ın Barcelona maçı dahil 7-8 maçını analiz ettiklerini söyleyen Kartal, "Çok fazla pozisyon vermedik. Onlar hızlı hücum yapacaklardı, böyle de oldu. Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel'e de önlem aldık." şeklinde konuştu.

Deneyimli teknik adam, "Büyük Fenerbahçe taraftarına bu galibiyet armağan olsun. Bu takıma güvensinler, onları mahcup etmeyeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun. Oyuncularıma teşekkür ederim." dedi.

"Daha erken gelseydiniz, daha farklı mı olurdu?" sorusuna İsmail Kartal, "Benden önce, benden sonra, kimseyle yarışmak gibi bir düşüncem yok. Başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız artık bize güveniyorlar. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Oyuncularımızla bütünlük sağladık." diye konuştu.