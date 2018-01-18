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Spor

İsmail Haktan üçüncü kez Denizlipor'da

DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de Grandmedical Manisaspor'dan ayrılarak Denizlispor'la 1

18 Ocak 2018 18:49

DENİZLİ, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de Grandmedical Manisaspor\'dan ayrılarak Denizlispor\'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan İsmail Haktan Odabaşı, yeşil-siyahlı kulüpte üçüncü dönemini geçirecek. 
26 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Haktan, 2012-2013 sezonunda Denizlispor\'da forma giyerek 29 maçta 5 golle kaydetti. İsmail, geçen sezon da Manisaspor\'a transfer olmadan yine Denizlispor\'da görev yaparken 6 maçta forma giydi. 
Transferde Kayserispor\'dan Canberk Aydın, Atiker Konyaspor\'dan Eze, Teleset Mobilya Akhisarspor\'dan Alperen ve Osmanlıspor\'dan Hasan Kılıç\'ı alan Denizlispor\'da takviyeler devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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