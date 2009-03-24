İsmail Hakkı Karadayı'nın 5. kaseti de çıktı!

Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'yla ilgili ses kayıtlarına dün bir yenisi daha eklendi.



Karadayı olduğu ileri sürülen kişi, "Halk cahil, cumhurbaşkanını halkın seçmesi kadar tehlikeli bir şey yok." diyor. Ayrıca Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözüne darbe vuran cümleler de dikkat çekiyor. Karadayı, 'demokrasinin 25-30 yıl daha askerin himayesinde gitmesi gerektiğini' söylüyor.



'Halk cahil, cumhurbaşkanı seçemez'



Zaman gazetesinin haberine göre eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın olduğu öne sürülen yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı. İnternet sitelerine düşen kayıttaki konuşma şöyle;

"Halk cahil, cumhurbaşkanını halkın seçmesi kadar tehlikeli bir şey yok. Geçen çok üst düzey bir komutanla konuştum. O da diyor ki; 'Yani hedefleri belli' diyor. Yani efendim demokrasi, insan hakları, özgürlük bunların hepsi bahane. Fevkalade tehlikeli, cumhurbaşkanını halkın seçmesi. Türk halkının seçmesi kadar tehlikeli bir şey yok. Çünkü Türkiye Fransa, İsviçre değil, halk cahil."



'Demokrasi askerin himayesinde gitmeli'



Ses kaydından Karadayı'nın bir orduevinde bazı politikacılarla darbe metinleri üzerinde çalışmalar yaptığı anlaşılıyor:

"Daha 25-30 sene askerin himayesinde gitmesi lazım demokrasinin, Türkiye'nin. Hemen Onur Bey'e söyledim, gerekirse yargıya müracaat edecekler. Böyle şey olur mu? Bülent Tanla bana bildiri metnini okudu. Asker müdahale etmesi lazım. Bugün sabah Bülent Tanla geldi. Orduevinde oturduk biraz. 1 saat 1,5 saat kadar bugün yarın şey yayınlayacak, bildiri. Metnini okudu. Ülke bu vaziyete gelirse asker müdahale etmesi lazım."



Karadayı, CHP'den aday olan eski DYP milletvekili İsmail Amasyalı gibi isimlere de sıcak bakmıyor. Yine ses kaydı Karadayı'nın Cumhurbaşkanlığı'na AKP'den Vecdi Gönül'ün aday gösterilmesini bile tehlikeli gördüğünü gösteriyor.



Hikmet Çetin'e müdahale



Hikmet Çetin'in parti kurma çabalarına karşı çıktığını anlatan Karadayı, Erkan Mumcu gibi Çetin'e de nasıl müdahale ettiğini şöyle anlatıyor:

"Hikmet Çetin alternatif cumhurbaşkanı adayı. Dün Hikmet Çetin'le konuştum. Gazetede bir şey okudum, 'Hikmet abi etrafında yeni bir parti' diyor. Çok canım sıkıldı. Akşam aradım, dedim 'Ya Hikmet Bey bu ne anlama geliyor? Hakikaten doğru mu? dedim. 'Efendim çok zorlanıyorum' diyor valla ben size bir şey söyleyeyim, dedim ben sizin dostluğunuzu gördüm. Ondan sonra büyük itibarınız var. Bir bu değerli şeyiniz hatta size dedim ben ilk defa söylemiştim. Benim cumhurbaşkanı adayım sensin diye söylemiştim. İki sene evvel. Ondan sonra bu dedim şeyi bırakın hangi parti sonradan adam oldu? Girersiniz yüzde bir, ondan sonra sıradan bir lider olursunuz. Lider bile olamazsınız. Bu dedim çok önemli. 'Valla ben de öyle düşünüyorum' dedi. 45 dakka konuştuk. O zaman senden ricam şeyle konuş, Erkan Mumcu ile konuş. Ondan sonra bana geldiler ne yapalım dediler."



Gönlündeki Milli Eğitim Bakanı



İsmail Hakkı Karadayı'nın gönlündeki Milli Eğitim Bakanı ise İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı iken kurduğu ikna odaları ile özdeşleşen CHP İstanbul millevtekili Nur Serter. Karadayı ses kaydında şöyle diyor: "Nur Serter Milli Eğitimi a'dan z'ye değiştirecek. İlk iş şeyi halletmek lazım Milli Eğitim'i hemen düzeltmek lazım, Milli Eğitim'i a'dan z'ye kadar düzeltmek lazım. İnşallah bu Nur Serter kazanır. Serter bizim Encümen-i Daniş'te, onu da sonradan aldık biz. Kazanır da Milli Eğitim Bakanı olur, üniversitede rektör yardımcısı."



Bülent Tanla: 15 yıldır orduevine gitmedim



Eski genelkurmay başkanlarından İsmail Hakkı Karadayı'ya ait olduğu ileri sürülen ses kayıtlarındaki iddiaların bir bölümü yalanlandı. Eski CHP milletvekili ve araştırma şirketi sahibi Bülent Tanla, kayıtlarda iddia edildiği gibi Karadayı'yla bir orduevinde görüşmediklerini, herhangi bir bildiri kaleme almadığını söyledi.



Tanla, "Ben ne İstanbul'da ne Ankara'da en az 15 yıldır herhangi bir orduevine gitmedim, yerlerini bile bilmem. Böyle bir bildiriyi de hiç duymadım ve görmedim. Karadayı ile çok eskiden bir tanışıklığımız var ama kendisiyle görüşmeyeli uzun yıllar oldu. Hakkımdaki iddialar çok komik" dedi.