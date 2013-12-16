İsmail Hakkı Karadayı'dan 28 Şubat avukatına: Gerçek mağdurlar, burada oturan arkadaşlarımız

Eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, 28 Şubat davasında ifade vermeye devam ediyor. ''28 Şubat darbe değildir'' diyen Karadayı, bir çok soruya yanıt vermedi. Mahkeme salonunda Karadayı'nın "Sizleri dinledikten sonra gerçek mağdurların, burada oturan arkadaşlarımız olduğuna inanıyorum" sözleri üzerine mahkeme salonunda tartışma çıktı.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, 28 Şubat sürecinde, hükümeti devirmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla 103 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor. Duruşmaya davanın bir numaralı sanığı dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı da katılıyor.

Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın duruşmadaki açıklamaları şöyle:.

Yanıt vermedi





"BÇG, araştırma, proje hazırlama göreviyle, sadece bir yerde oluşturulmuş masum bir komisyon mudur? Yoksa, 10 Nisan 1997 tarihli BÇG belgesinde yer aldığı şekliyle ayrı bir birim teşkilatlanması mıdır?" sorusunu ise Karadayı, yanıtsız bıraktı.





'Darbe diye bir şey yok'





Tuna'nın, "Refah iktidarının ilk YAŞ toplantısında çok sayıda asker ihraç ediliyor. 2. YAŞ toplantısında atılanlar da dikkate alındığında darbeye karşı çıkacakların atıldığı fikrine katılıyor musunuz? sorusuna Karadayı, "Darbe diye birşey yok ortada, nereden çıkarıyor sunuz?" karşılığını verdi.



Müşteki avukatı Cüneyt Toraman'ın, soru sorarken, "28 Şubat darbe olmasaydı, bu dava açılmazdı" demesi üzerine Karadayı, "28 Şubat darbe değildir bunu çok iyi bilmeniz lazım" cevabını verdi.



Toraman'ın, 28 Şubat sürecine ilişkin bir başka soru sorarken, faili meçhul cinayetleri hatırlatması üzerine ise Mahkeme Başkanı Köksal, "Faili meçhullere biz bakmıyoruz, faili meçhullerle ilgili dava varsa orada bildiklerinizi belirtin" dedi.



"28 Şubat'tan önce İsrail'de bu sürecin provası yapıldı mı? sorusuna Karadayı, "Hayretler içerisinde kalıyorum bu soruları nereden yaratıyorsunuz?" cevabını verdi.







'Gerçek mağdurlar burada oturan arkadaşlarımız'





Müşteki avukatı Necip Kibar, söz alarak, "Öyle manzaralar vardı ki yürekler yandı, mukaddes görülen değerler zarar gördü. Üniversiteye giden bir kız öğrencinin, böşörtüsü, BÇG'nin talimatıyla başından zorla çıkarıldı" dedi ve olayın fotoğrafını gösterdi.



Kibar daha sonra ise 70 yaşındaki Medine Bircan'ın, başörtülü fotoğrafı olduğu gerekçesiyle Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavi göremediğini savunarak, "Başı açık fotoğraf getiremediği için hayatını kaybetti. Bunlar 28 Şubat'taki psikolojik harekatlardı" dedi ve Bircan'ın fotoğrafını gösterdi.



Bunun üzerine Karadayı, "Bir defa bunlarla alakamız olmaz. Ben ilk defa mahkemeye geliyorum. Sizleri dinledikten sonra gerçek mağdurların, burada oturan arkadaşlarımız olduğuna inanıyorum" diye konuştu.



Karadayı'nın bu sözleri, sanık yakınlarınca alkışlandı. Mağdurlar ise bu sözlere tepki gösterdi.

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