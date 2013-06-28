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İsmail Hakkı Karadayı hastaneye kaldırıldı

2 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Karadayı’yı GATA’da doktorlardan oluşan bir heyet Karadayı’ya ameliyatla müdahale edilmesine karar verdi

28 Haziran 2013 18:52

28 Şubat davasının bir numaralı sanığı eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dün gece rahatsızlanınca tedavi edilmek üzere GATA’ya kaldırıldı.

Hürriyet gazetesinden Nurettin Kurt'un haberine göre, davanın başlayacağı 2 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Karadayı’yı GATA’da doktorlardan oluşan bir heyet muayene etti. Heyet bir rahatsızlığı nedeniyle Karadayı’ya ameliyatla müdahale edilmesine karar verdi.

Karadayı’nın Avukatı Erol Aras da öğle saatlerinde Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçeyle başvurarak, müvekkili hakkındaki adli kontrol uygulamasının sağlık koşulları nedeniyle geçici bir süre veya tamamen kaldırılması talebinde bulundu.

28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklanmaktan son anda kurtulan Karadayı, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Karadayı, her çarşamba günü İstanbul’da ikamet ettiği yerin karakoluna giderek imza atıyor.

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