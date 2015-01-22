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İsmail Hacıoğlu-Vildan Atasever boşandı

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile Vildan Atasever anlaşmalı olarak boşandı

22 Ocak 2015 20:28

4.5 yıldır evliliklerini sürdüren İsmail Hacıoğlu ile Vildan Atasever anlaşmalı olarak boşandı.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Vildan Atasever'in avukatı Esin Turhan Gürel yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Müvekkilim Vildan Atasever, 21.01.2015 tarihinde eşi İsmail Hacıoğlu ile anlaşarak boşanmışlardır. Taraflar 4,5 yıldır devam eden evliliklerini anlaşarak, sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırmışlardır.

Müvekkilim ve eşi, evlilikleri süresince de özel hayatını topluma açmayan ve meslekleri ile gündemde kalmaya çalışan kişiler olup, yapılan bu açıklamayı yeterli buluyor, konuyla ilgili yapılan bu açıklama dışında hiçbir bilgiye itibar etmemenizi rica ediyoruz. Her iki taraf için de hassas olan bu süreçte özel hayatın mahremiyetine göstereceğiniz saygı, anlayış ve duyarlılığa teşekkür ediyoruz."

 

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