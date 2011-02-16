İsmail Gülgeç hayatını kaybetti

T24 - Cumhuriyet gazetesi çizerlerinden İsmail Gülgeç dün gece hayatını kaybetti. Gülgeç, 'Hayvanlar' adlı çizgi bantta 'Entellektüel Ayı', 'Klozet faresi' gibi tipler yaratmıştı.



Geçirdiği ani kalp krizi sonrası 7 Şubat'ta İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan İsmail Gülgeç dün gece hayatını kaybetti.

İsmail Gülgeç son olarak Cumhuriyet Gazetesi'nde "Hayvanlar" çizgi bantını çiziyordu.

1947’de Gaziantep’te doğan İsmail Gülgeç ilköğrenimi sırasında geçirdiği hastalık nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldı. Sonraki yıllarda kendi kendini yetiştirmeye çalıştı, karikatüre yöneldi.

İlk çizgileri 1968’lerde Yeni İzmir gazetesinde yayınlandı. Daha sonra Demokrat İzmir, Ege Ekspres, Devir, Milliyet gazetelerinde çizen Gülgeç’in Milliyet Çocuk dergisinde yayınladığı “Ormangiller” adlı karikatür-bantı geniş bir ilgi uyandırdı.

1979’da yayınlanan İnce memed resimli romanı (Yaşar Kemal’in yapıtıyla birlikte) yurt dışında da yayınlandı. 1980’lerde Cumhuriyet gazetesinde çizmeye başlayan Gülgeç, “Memo” adlı dizisinde tarihsel olaylardan esinlenirken “İnsanlar” adlı dizisinde günlük yaşantıdan görüntüler verdi.

“Hayvanlar” adlı dizisinde de güncel, toplumsal olayları değişik bir bakış açısı içinde vermeye çalıştı. Gülgeç, Milliyet’in haftalık mizah eki Kirpi’de de çizdi.

Sanatçı, Ahmet Ümit’in “Başkomser Nevzat/Çiçekçinin Ölümü (2005-Ekim)” isimli kitabını çizgi-roman olarak resimledi. Gülgeç, şarkıcı Nazan Öncel’in “7’n Bitirdin” isimli albüm kartoneti için 12 şarkıya 12 karikatür çizdi.

İsmail Gülgeç, 1988, 1989 ve 1991 yıllarında Karikatürcüler Derneği Başkanı olarak görev yaptı.

Evrensel, Birgün, Bianet’te de çizgileri yayımlanan İsmail Gülgeç son olarak Cumhuriyet gazetesinde "Hayvanlar" çizgi bantını çiziyordu.

Gülgeç için yarın sabah saat 10:00'da Cumhuriyet Gazetesi önünde bir tören düzenlenecek. Gülgeç'in naaşı Çanakkale Eceabat ilçesi Kocadere köyünde toprağa verilecek.



