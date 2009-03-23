İsmail Dümbüllü ödülü Fırat Tanış'a gitti

Müjdat Gezen Sanat Merkezince (MSM) bu yıl 29'uncusu düzenlenen "İsmail Dümbüllü Ödülü"ne, oyuncu Fırat Tanış layık görüldü.



İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan sanatçı, bir süre Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra (Başar Sabuncu, Mehmet Atak,Mehmet Ulusoy,Kemal Kocatürk gibi yönetmenlerle çalıştı), sinema ve televizyon filmlerinde de rol aldı.



MSM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ilki 1980-1981 tiyatro sezonunda verilen ödül ,27 Martta düzenlenecek törenle Tanış'a verilecek.



Geçmiş dönemlerde bu ödülü alanlar arasında Münir Özkul, Gazanfer Özcan,

Suna Pekuysal, Rasim Öztekin, Demet Akbağ, Savaş Dinçel, Nejat Uygur ve Levent

Kırca da bulunuyor.

