İsmail Cem TV Ödülleri sahiplerini buldu

T24 - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "İsmail Cem Televizyon Ödülleri" sahiplerini buldu. Geceye, 9 dalda ödül alan "Ezel" dizisi damgasını vurdu. "Hanımın Çiftliği" ve "Aşk-ı Memnu" dizileri ise geceden dörder ödülle ayrıldı.





Merhum İsmail Cem anısına, televizyon dizileri, programları ve çeşitli yapımları ödüllendirmek amacıyla düzenlenen yarışmanın Mardan Palace Otel'deki açılış töreni öncesinde, kırmızı halı geçişi yapıldı.



Ödül törenine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, İsmail Cem'in eşi Elçin ile oğlu İhsan Kerim Cem ile kızı İpek Cem Taha ile ödüle aday gösterilen dizilerin oyuncuları ve ekipleri ile televizyon sektörünün her alanındaki temsilcileri katıldı.



Burcu Esmersoy'un sunduğu törende, ilk olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görüntülü mesajına yer verildi. Gül, mesajında, İsmail Cem'in her bakımdan kendisini yetiştirmiş farklı bir siyasetçi ve kültür adamı olduğunu söyledi.



İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü sırasında yaptığı çalışmalarla Türk televizyonuna büyük katkı sağladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, böylesi yarışmaların onun adını hafızalarda yaşatacağını vurguladı.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın da İsmail Cem Televizyon Ödülleri'nin bundan sonra televizyon dünyasında ses getireceğini belirtti.



Akaydın, televizyon ekranlarından Türk halkının sevdalarını, coşkularını ve tutkularını yansıtan sanatçılara teşekkür etti.



Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanı Hidayet Karaca, İsmail Cem Televizyon Ödülleri'nin televizyon dünyasında başarının ödüllendirileceği, unutulanların hatırlanacağı bir milat olacağını söyledi.



Star TV Haber Grup Başkanı Uğur Dündar da İsmail Cem'in Türkiye'nin gurur duyması gereken aydın evlatlarından birisi olduğunu kaydetti.



İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı 500 günde televizyon dünyasında devrim niteliğinde yenilikleri hayata geçirdiğini bildiren Dündar, bu yeniliklerden birinin canlı mevlit yayınları olduğunu ifade etti.



İsmail Cem'in Dışişleri Bakanlığı döneminde başarılı çalışmalarıyla uluslararası çevrenin de saygısını kazandığını, buna karşın Türkiye'de siyasetin insan kıymeti bilmediğini savunan Dündar, "İsmail Cem, Türkiye'nin özlemini duyduğu çok iyi bir Başbakan olabilirdi" dedi.



Konuşmaların ardından ödüllerin açıklanmasına geçildi. Yarışmada 41 kategoride ödül kazananlar şöyle:



En İyi Komedi Dizisi: Geniş Aile

En İyi Komedi Dizisi Aktris: Demet Evgar (1 Kadın 1 Erkek)

En İyi Komedi Dizisi Aktör: Ufuk Özkan (Geniş Aile)

En İyi Komedi Dizisi Yardımcı Aktris: Ezgi Mola (Canım Ailem)

En İyi Komedi Dizisi Yardımcı Aktör: İlker Aksum (Canım Ailem)

En İyi Drama Dizisi: Ezel

En İyi Drama Dizisi Aktris: Özgü Namal (Hanımın Çiftliği)

En İyi Drama Dizisi Aktör: Kenan İmirzalıoğlu (Ezel)

En İyi Drama Dizisi Yardımcı Aktris: Deniz Çakır (Yaprak Dökümü)

En İyi Drama Dizisi Yardımcı Aktör: Selçuk Yöntem (Aşk-ı Memnu)

En İyi Gençlik Dizisi: Es - Es

En İyi Gençlik Dizisi Aktrist: Hümeyra (Melekler Korusun)

En İyi Gençlik Dizisi Aktör: Avni Yalçın (Melekler Korusun)

En İyi Gençlik Dizisi Yardımcı Aktrist: Rojda Demirer (Melekler Korusun)

Gençlik Dizisi Yardımcı Aktör: Altan Gördüm (Kavak Yelleri)

En İyi Dizisi Uyarlama Senaryo: Aşk-ı Memnu (Ece Yörenç, Melek Gençoğlu)

En İyi Özgün Senaryo: Ezel (Kerem Deren, Pınar Bulut)

En İyi Dizi Yönetmeni: Uluç Bayraktar (Ezel)

En İyi Çıkış Yapan Dizi Yönetmeni: Görkem Turgut (Ömre Bedel)

En İyi Dizi Görüntü Yönetmeni: Veysel Tekşahin (Ezel)

En İyi Dizi Kurgusu: Serdar Çakular (Ezel)

En İyi Dizi Müziği: Ezel (Toygar Işıklı)

En İyi Dizi Sanat Yönetmeni: Dilek Yelence (Hanımın Çiftliği)

En İyi Dizi Kostümü: Atila Tükkantoz (Hanımın Çiftliği)

En İyi Dizi Makyajı: Hüseyin Üküm (Hanımın Çiftliği)

En İyi Dizi Başlangıç Jeneriği: Haluk Arus (Aşk-ı Memnu)

En İyi Dizi Fragmanı: Ezel (Ay Yapım)

En İyi Unutulmaz Sahne Adayları: Ezel

En İyi Kültür/Sanat Programı: Gezelim Görelim

En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Doktorum

En İyi Spor Programı: Stadyum

En İyi Çocuk Programı: Haberin Olsun

En İyi Talk Show Programı: Muhabbet Kralı

En İyi Müzik Eğlence Komedi Show Programı: Çok Güzel Hareketler Bunlar

En İyi Yarışma Programı: Bir Kelime Bir İşlem

En İyi Magazin Programı: Cumartesi Sürprizi

En İyi İnternet Desteği: Ay Yapım (Aşk-ı Memnu)

En İyi Belgesel Programı: Ayı ve İnsan (Ece Soydam)

Yaşam Boyu Başarı Ödülleri: Uğur Dündar, Tuncel Kurtiz, Halil Ergün, Uğur Yücel, Metin Akpınar

Antalya Özel Ödülleri: Müjdat Gezen, Perran Kutman, Güneri Civaoğlu

İsmail Cem Özel Onur Ödülü: İz TV





Geceden notlar...



Geceye, 9 dalda ödül alan "Ezel" dizisi damgasını vurdu. "Hanımın Çiftliği" ve "Aşk-ı Memnu" dizileri ise geceden dörder ödülle ayrıldı.



Bu yıl ilk kez düzenlenen törende Elçin Cem'in, eşi İsmail Cem'in fotoğraflarından hazırladığı kısa tanıtım filmi gösterildi.



'En İyi Drama Dizisi Aktör' ödülünü alan Kenan İmirzalıoğlu, "Bu ödül beni çok onurlandırdı. Bu kadar kişiyi, ancak İsmail Cem ismi bir araya toplayabilirdi. Ödülü tüm oyuncular ve ekip arkadaşlarım adına alıyorum" diye konuştu.



'En İyi Drama Dizisi Aktrist' ödülünü alan Özgü Namal ise dizi setlerindeki uzun çalışma saatlerini hatırlatarak, "Sabahlara kadar yemeden içmeden 24 saat çalışan insanları ödüllendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.



'En İyi Gençlik Dizisi Aktrist' kategorisinde "Melekler Korusun" dizisindeki rolüyle ödül alan Hümeyra, "Ödül alıp almamak benim için önemli değil. Ben buraya İsmail Cem için geldim ama ödülü aldığım için de çok mutluyum" diye konuştu.



"Geniş Aile" dizisindeki rolüyle 'En İyi Komedi Dizisi Aktörü' ödülünü kazanan Ufuk Özkan ise, "Bu benim eşim ve oğlumdan sonra aldığım en büyük üçüncü ödül" dedi.



Bu arada, ödül almaya çıkan sanatçıların büyük bir bölümü, dizi setlerindeki uzun ve yorucu çalışma saatlerinden yakındı.







