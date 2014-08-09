İsmail Beşikçi Vakfı: IŞİD sadece Şiilere değil herkese tehdit

İsmail Beşikçi Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Irak’ta ilerleyişini sürdüren IŞİD’in oluşturduğu tehdide dikkat çekilerek, örgütün sadece Şii Arap halkı için bir tehdit olmadığı, gayrimüslimler ve diğer halklar için de tehdit olduğu vurgulandı.

İnsan hakları, demokratik değerler ve Kürt sorununa ilişkin yazdığı kitaplardan ve verdiği konferanslar nedeniyle hayatının 17 buçuk yılını cezaevinde geçiren sosyolog İsmail Beşikçi’nin düşüncelerini yaygınlaştırmayı ve bilimsel, sosyal, kültürel alanlarda araştırmalar yapmayı hedefleyen İsmail Beşikçi Vakfı (İBV), son dönemde Kürt halkına yönelik Rojava ve Kuzey Irak’ta üst üste gelen IŞİD saldırılarına karşı endişelerini yazılı basın açıklaması yaparak duyurdu.

'İnsanlık Düşmanı IŞİD'

İBV yönetimi yaptığı yazılı basın açıklamasında IŞİD’in insanlığa düşman olduğu belirtilerek “Kürdistan halkının özgürlük mücadelesi tarihi bir dönemeçten geçmektedir. Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve bazı Sünni Arap devletleri tarafından desteklenen IŞİD, bazı emperiyal devletlerin anlaşılmaz vurdumduymazlıkları sonucu pervasızca saldırılarına devam ediyor. Korku salarak, vahşet uygulayarak ve ani saldırılarla ilerleyen insanlık düşmanı IŞİD, 8 Haziran 2014 tarihinde Musul’a saldırdı. Ardından Akdeniz enerji koridoruna sahip olmak, Güneybatı Kürdistan ile Güney Kürdistan arasındaki bağı koparmak, bir bütün olarak Bağımsız Kürdistan’ın ilanını engellemek ve Kürdistan özgürlük mücadelesini boğmak için Kobani'ye, şimdi de Zummar, Rabia, Şengal ve Maxmur'a saldırılarını yoğunlaştırdı. Şengal; tarihi, kültürel, dini değerleri ve ayrıca coğrafi konumu açısından jeo-politik ve jeo-stratejik açıdan can alıcı bir noktadadır ve bugün IŞİD hâkimiyeti altına girmiştir. Şengal'e hâkim olmak Duhok, Hewler, Kobani ve Efrin'in ağır tehdit altında olması demektir” denildi.

‘IŞİD herkes için tehdittir’

İBV yönetiminin basına aktardığı yazılı açıklamada IŞİD’in sadece Şii Arap halkı için bir tehdit olmadığını, gayrimüslim ve diğer halklar için de tehdit olduğunu vurgulayarak açıklamada şu sözlere yer verildi: “Irak Baas rejimi artıkları, El-Kaideci ve dünyanın dört bir yanından gelen paramiliter unsurlardan oluşan IŞİD, Sünni Araplar dışındaki tüm halklara (Kürd, Ezdi- Kürd, Süryani, Türkmen, Yahudi, Şebek ve Hıristiyan v.s) katliam politikası uygulamaktadır. Bu insanlık dışı vahşeti dünyanın gözü önünde ve adeta dünyaya meydan okurcasına yapmaktadır. Birçok devlet ve istihbarat örgütünün piyonu olan ve uygulamaları kelimelerle ifade etmenin yetersiz kaldığı terör örgütü IŞİD'i, Kürdistani oluşumlar, ulusal güçlerini birleştirerek ve milli bir duruş sergileyerek alt edebilirler.

‘Kürdistani bilinç, ulusal siyaset vurgusu’

“IŞİD’e karşı Kürdistan halklarının birlik için olması gerektiğini” vurgulayan yönetim açıklamanın devamında; “Bugün bütün Kürdistani güçlerin doğal bir biçimde aynı cephede buluşmaları Kürd toplumunda mutluluk ve heyecan yaratmıştır. İnsanlığın ve Kürdlerin başına çökmüş bu beladan kurtulmanın yolu; parçacı, bölgeci ve yerel örgütsel hesaplardan yüksek Kürd bilinci üzerinden ulusal bir siyaset oluşturmakla mümkündür” sözlerine yer verildi.

Dünya kamuoyuna duyarlı olma çağrısı

Açıklama şu ifadelerle sona erdi:

“Dünya kamuoyuna, adalet ve vicdan sahibi bütün insanlığa sesleniyoruz: Bir saat içinde 500 Ezidi Kürdün katledilmesine, bir o kadar Ezidi kadının cariye edilmek üzere kaçırılmasına, dağlara sığınan Kürdlerin açlık ve susuzluktan ölümün pençesine düşmelerine, bir iki gün içinde 300 Kürd çocuğunun açlık ve susuzluktan ölmesine ve binlerce Kürdün katledilmesine sessiz kalınmasını insanlık ayıbı olarak görüyoruz. Ey insanlık! Haklı bir biçimde Gazze’deki katliama karşı gösterdiğiniz duyarlılığı, Kürdistan'da yapılan bu vahşete ve katledilmekte olan Kürt çocuklarına da gösterin.”