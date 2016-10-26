İsmail Atalan'ın çalıştırdığı Lotte, Alman devini dize getirdi!

Almanya Federasyon Kupası ikinci turunda, Türk asıllı teknik direktör İsmail Atalan'ın çalıştırdığı 3. lig takımı Sportfreunde Lotte, normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Bayer Leverkusen'i penaltılarla 4-3 yenerek, bir üst tura yükseldi.
Frimo Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bayer Leverkusen ilk yarıyı 25. dakikada Kevin Volland'ın ağları havalandırmasıyla 1-0 önde tamamlarken, 47. dakikada Roberto Hilbert'in kendi kalesine attığı golle maçın normal süresi 1-1 sona erdi.
Ev sahibi ekipte Tim Wendel ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Uzatmaya giden karşılaşmada 95. dakikada Volland kendisinin ve takımının ikinci golünü atarken, 105. dakikada Kevin Freiberger meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve uzatmalar 2-2 berabere tamamlanınca penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında Bayer Leverkusen, 6 penaltının 3'ünü gole çevirdi.
İsmail Atalan'ın başında bulunduğu Sportfreunde Lotte ise 6 penaltının 4'ünde topu filelere göndererek, bir üst tura yükseldi.
Bayer Leverkusen'in kalesini Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Ramazan Özcan korurken, milli futbolcular Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu ise forma giymedi.