-Islıklanan Ronaldo'dan sitem MADRİD (A.A) - 15.09.2011 - Şampiyonlar Ligi "D" grubunda dün akşam deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşan Real Madrid'de Zagrebli taraftarların ıslıkladığı Cristiano Ronaldo, maç sonrası yaptığı açıklamada "Beni ıslıklıyorlar çünkü güzelim, zenginim ve büyük bir futbolcuyum" dedi. Real Madrid'in Dinamo Zagreb'i 1-0 yendiği maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ronaldo, "ıslıklanmasına tek açıklamanın kendisini kıskanmaları olduğunu" savundu. Ayrıca maçta rakip futbolculardan aldığı tekmelerden ve hakemin faul vermemesinden yakınan Ronaldo, Norveçli hakem Oddvar Moen için "Utanç vericiydi. Umarım bir daha bizim oynadığımız bir maçta düdük çalmaz" dedi. Portekizli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puan ile başlamanın ise önemli olduğunu vurguladı.