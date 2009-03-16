Islık mağduru profesör, YÖK'e dava açtı

Islık çaldığı için hakkında soruşturma açılan profesör, YÖK'e karşı dava açtı.



Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, Bolu'nun ünlü türküsü `Halimem'in, `Alçaklara kar yağdı üşümedin mi/ Sen bu işin sonunu düşünmedin mi' nakaratını koridorda elinde çay bardağı ile yürürken ıslıkla çaldığı için hakkında YÖK'ün soruşturma açtığı Prof. Dr. Orhan Kuruüzüm, yargıya gitti. Prof. Dr. Kuruüzüm, yaklaşık 27 yıldır yürürlükte olan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'ndeki bazı maddelerin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'ne 2 ayrı dava açarak iptalini istedi.



Prof. Dr. Kuruüzüm, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kanunu'nun 53. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin ve aynı kanunun 65. maddesinin 9. maddesinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırı olduğu gerekçesiyle biri Danıştay'a biri de Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne iki ayrı dava açtı.



Prof. Kuruüzüm'ün avukatı Mustafa Necati Şahiner, yapılan iki başvurunun Türk Yükseköğretim hayatının daha çağdaş, daha özgür ve daha bilimsel olmasına destek sağlayacağına ve bu alanlardaki hukuk dışı engelleri ve keyfilikleri ortadan kaldıracağına inandığını söyledi.



Avukat Şahiner, Anayasa'nın 7. ve 130. maddelerinde `öğretim elemanlarının tüm özlük, disiplin ve suç ile ilgili işlemleri kanunla düzenlenir' hükmünün yer aldığını belirterek, ``27 yıldır yürürlükte olan bu yönetmelik kapsamında yapılan tüm soruşturma ve verilen tüm cezalar hukuk dışıdır. TCK'nın 2. maddesinde ise `kanunsuz suç olmaz' diyor ve aynı şekilde bu maddeye de aykırıdır'' dedi.



Kanun yetkisi sadece TBMM’nin



Yine 27 yıldır yürürlükte olan Yükseköğretim Kanunu'nun 53. maddesinin 1. fıkrasının, (b) bendinin ve aynı kanunun 65. maddesinin 9. bendinin de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 7. ve 130. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istediklerini belirten avukat Mustafa Necati Şahiner, ``Bu kanunda cezaların dayandırıldığı maddeler olan 53. ve 65. maddelerde, `öğretim elemanlarının suç ve disiplin cezaları ile ilgili YÖK yönetmelik çıkarır' diyor ve bu yasalar kapsamında 27 yıl önce yönetmelik çıkarılmış. Anayasa'ya aykırılığının gerekçesi Türkiye Cumhuriyeti'nde yasama yetkisi TBMM'dedir ve kendisi bile başkasına devredemez. 2547 sayılı YÖK kanununun 53. ve 65. maddelerinde bunu YÖK'e devretmiş ve bu Anayasa'ya aykırıdır'' diye konuştu.



Kınama cezaları da davalık oldu



Öte yandan Prof. Dr. Orhan Kuruüzüm'e iki kez fakültenin üye seçim toplantılarına katılmadığı gerekçesiyle ve bir kez de Fakülte Dekanı Prof. Dr. Şafak Aksoy'a `paraşütle inmiş dekan', `çapsız' ve `dekan müsveddesi' şeklinde söylemlerde bulunduğu iddialarıyla açılan soruşturmalar neticesinde verilen iki kınama cezası ve bir maaştan kesme cezasının iptalleri için de Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne üç ayrı dava açıldı. Avukat Şahiner, müvekkilinin koridorda elinde çay bardağı ile ıslık çaldığı gerekçesiyle açılan soruşturmanın henüz neticelenmediğini, sonucuna göre hukuki haklarını arayacaklarını da sözlerine ekledi.

