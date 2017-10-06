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İşletmeci ile imamın tartışması yargıya taşındı: Yatsı namazından sonra beni tuvalete kilitledi!

İmam Ukşal hakkında 'hakaret, tehdit, dolandırıcılık ve yağma'dan dava açıldı

06 Ekim 2017 16:16

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki Süluki Camii'nin imamı Metin Ukşal ile aynı caminin tuvaletini işleten Afganistan vatandaşı 68 yaşındaki Nur Muhammed Bilgin arasında yaşanan gerginlik mahkemeye taşındı.

Süluki Camii’nin alt katındaki 4 kabinli tuvalet, caminin elektrik ve temizlik giderlerini karşılaması kaydıyla 11 yıl önce Afganistan uyruklu Nur Muhammed Bilgin'e kiraya verildi. Ancak, geçen nisan ayında cami imamı değişti. Yeni tayin olan imam Metin Ukşal, iddiaya göre Nur Muhammed Bilgin’den tuvaletleri işletmesi karşılığında aylık bin 800 lira kira bedeli istedi.

Her ayın 15’inde kira ödemesi yapan Bilgin'e ödediği bin 800 lira karşılığında bağış makbuzu kesildi. Ancak, ağustos ayı kirasını ödemekte zorlanan Bilgin, kira bedelini parça parça ödeyince, imam Metin Ukşal, iddiaya göre Bilgin’e "Sen bu parayı ödeyemiyorsun. Bu işi yapamayacaksın. Sen git, başkaları baksın" dedi.

"Kapıyı zincirleyip beni içeri kapattı"

İmam Ukşal’ın bu sözlerine karşın tuvaleti terk etmediğini belirten Nur Muhammed Bilgin, "İmamın niyeti beni buradan çıkarıp bir yakınına vermek. Çıkmam için bana hakaret etti, baskı uyguladı. Hatta bir akşam yatsı namazından sonra tuvalette temizlik yaparken kapıyı zincirleyip beni içeri kapattı. O sırada bayılmışım. Vatandaşlar zinciri balyozla kırarak beni çıkarmış, 112 Acil Servis'e de haber vermişler. Kendime geldikten sonra Çarşı Karakolu'na giderek şikâyetçi oldum" dedi.

İmam tuvaleti ücretsiz yaptı

Bunun üzerine imam Metin Ukşal’ın da Nur Muhammed Bilgin hakkında cami tuvaletini işgal ettiği iddiasıyla şikâyette bulunduğu belirtildi. İmam Ukşal'ın 1 TL olan tuvalet ücretini de kaldırdığı, vatandaşların tuvaleti ücretsiz kullandığı, kiracı Nur Muhammed Bilgin'in tuvaletten herhangi bir gelir elde edemediği bildirildi.

Bilgin'in avukatı Sevgi Şule Ak, imam Ukşal hakkında 'Hakaret, tehdit, dolandırıcılık ve yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kişinin huzur ve sükununu bozma' suçlamalarıyla dava açtıklarını söyledi.

Bu arada Cami İmamı Metin Ukşal ise devlet memuru olduğu için konuyla ilgili açıklama yapma yetkisi olmadığını söyledi.

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