İşlerin böyle gitmesine ordu izin vermez

Londra merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, Ergenekon soruşturmasıyla ilgili bir analiz yayınladı.

Ajansın İstanbul merkezli Türkiye uzmanı Gareth Jenkins, "Soruşturma bu şekilde devam ederse son derece tehlikeli bir durum görebiliriz. Ordu, işlerin böyle gitmesine izin vermeyecektir" dedi. ’Soruşturma kapsamında subayların gözaltına alınmasının, İslamcı kökenli hükümet ile güçlü ordu arasındaki ilişkileri bir kez daha test ettiğini’ belirten ajans, bu durumun Ankara’nın ekonomik krizle mücadele çabalarını da karmaşık bir hale soktuğunu ileri sürdü.



Hükümet felç olabilir



Ajans, Gazze’deki şiddet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi hükümete yöneltilen yolsuzluk iddialarının ardından, Türkiye’nin yeni bir istikrarsızlık krizine dayanamayacağını öne sürdü. "Bir zamanlar patlama yapan Türk ekonomisinin şimdi keskin bir düşüş yaşadığı" ifade edilen analizde, "Türkiye, ekonomisi serbest düşüşteyken hükümetinde de bir felç yaşayabilir" dendi.



Başbuğ’a ’alttan’ baskı



Ajansa konuşan Uluslararası Kriz Grubu kıdemli uzmanı Hugh Pope da, "2009 Türkiye için belirleyeci bir yıl olacak. Çünkü masada birçok kart var. Ancak son tutuklamalar riski yükseltti" diye konuştu. Ajansa göre, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a, hükümete karşı sesini yükseltmesi yönünde ordu saflarından baskı var. Ajansın analizi için konuşan Ankara’da bulunan Avrupalı bir diplomat da, "Ordu herşeyi yakıp yıkmayacaktır. Fakat, Başbuğ, ordunun kurumsal prestijini savunurken görülmek zorunda" ifadesini kullandı.

