T24 LogoT24 Logo
Gündem

'İşleri yoğun olduğundan vakti yok ama ifadeye uygun zamanda gelecek'

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin ifade çağrısına mazeret bildirdi.

17 Şubat 2012 16:24

 

 
T24 - Savcılık, Hakan Fidan'ın uygun zamanda ifadeye geleceğini açıkladı. Sebep olarak MİT Müsteşarı'nın işlerinin yoğunluğu ve vakti olmaması gösterildi.
 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın KCK soruşturması kapsamında Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği tarafından ifadeye çağırılması tartışmanın fitilini ateşlemişti. MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağırılması bir ilk olsa da benzer bir olay daha önce de yaşanmıştı. Erzincan'daki Ergenekon yapılanması kapsamında Erzurum'da bazı MİT mensupları özel yetkili savcılar tarafından ifadeye çağırılmıştı. Ancak dönemin MİT Müsteşarı Emre Taner MİT kanunu gereği bu kişilerin ifadeye çağırılamayacağını belirtmişti. Ancak dönemin özel yetkilisi savcısı Osman Şanal 250 ve 251'inci maddeleri dayanak göstermiş ve MİT mensuplarını ifadeye çağırmış ardından da tutuklamıştı.
 

ETİKETLER

hakan Fidanmit

İlgili Haberler

Tartışmalı 'MİT yasası' Meclis'ten geçti

MİT mensupları ile Başbakan tarafından belirli bir görevi yerine getirmek üzere yetkilendirilen kamu görevlileri hakkında Başbakan’dan izin alınmadan soruşturma açılamayacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24