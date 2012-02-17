'İşleri yoğun olduğundan vakti yok ama ifadeye uygun zamanda gelecek'

T24 - Savcılık, Hakan Fidan'ın uygun zamanda ifadeye geleceğini açıkladı. Sebep olarak MİT Müsteşarı'nın işlerinin yoğunluğu ve vakti olmaması gösterildi.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın KCK soruşturması kapsamında Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği tarafından ifadeye çağırılması tartışmanın fitilini ateşlemişti. MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağırılması bir ilk olsa da benzer bir olay daha önce de yaşanmıştı. Erzincan'daki Ergenekon yapılanması kapsamında Erzurum'da bazı MİT mensupları özel yetkili savcılar tarafından ifadeye çağırılmıştı. Ancak dönemin MİT Müsteşarı Emre Taner MİT kanunu gereği bu kişilerin ifadeye çağırılamayacağını belirtmişti. Ancak dönemin özel yetkilisi savcısı Osman Şanal 250 ve 251'inci maddeleri dayanak göstermiş ve MİT mensuplarını ifadeye çağırmış ardından da tutuklamıştı.