Islanınca PKK'ya katılmaktan vazgeçtiler

Mardin'de PKK'ya katılmak üzere evden ayrılan 2 lise öğrencisi, gece sabaha kadar yağmur altında kalınca eve geri döndü.



Mardin'in Mazıdağı ilçesinde aldıkları 2 adet kurusıkı tabanca ile terör örgütü PKK'ya katılmak üzere evden ayrılan 2 lise öğrencisi, gece sabaha kadar yağmur altında kalınca, vazgeçip eve geri döndü. Savcılık, lise öğrencileri hakkında ''takipsizlik'' kararı verdi.



Edinilen bilgiye göre, Mazıdağı'nda lise öğrencileri H.K (18) ve D.Y (17), kötü olan dersleri nedeniyle sınıf arkadaşlarının kendileriyle alay ettiklerini gerekçe göstererek, terör örgütü PKK'ya katılmaya karar verdi. Topladıkları 125 TL ile 2 adet kuru sıkı tabanca alan lise öğrencileri H.K ve D.Y, terör örgütüne katılmak üzere evden ayrılarak kırsal alana gitti.



Yağmurda ıslanınca vazgeçtiler



Bir arazide palamut ağacı altında geceyi geçirmeye çalışan lise öğrencileri, sabaha kadar yağan yağmur nedeniyle ıslanınca eve dönmeye karar verdi. Ailenin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine, H.K. ve D.Y. eve dönüş yolunda gözaltına alındı. H.Y. ve D.Y, verdikleri ifadede, arazi şartlarının çok zor olduğunu anlamaları üzerine terör örgütüne katılmaktan vazgeçtiklerini anlattıkları bildirildi.



Savcılık takipsizlik kararı verdi



Haklarında ''Terör örgütüne üye olmak'' suçundan soruşturma başlatılan H.Y ve D.Y'nin dosyası Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Savcılık, yaptığı incelemede, ''atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı'' gerekçesiyle H.Y ve D.Y hakkında takipsizlik kararı verdi.



(AA)