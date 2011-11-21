T24 LogoT24 Logo
Politika

İslamofobia da lanetlenmeli İSTANBUL (A.A)

21 Kasım 2011 15:31

-İslamofobia da lanetlenmeli İSTANBUL (A.A) - 21.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün tüm dünyada ortaya çıkan, Müslümanlara yönelik olumsuz algının, İslam'ın değil, İslam'ı yanlış yorumlayan ve yaşamayan kişilerin oluşturduğu bir algı olduğunu belirterek, ''Bir dinin, bir toplumun mensubunun yaptığı yanlış, asla ve asla tüm topluma ve o dine mal edilemez. Nasıl ki bir Yahudi'nin hatası, bir Hıristiyan'ın, Budist'in yanlışı, bu kişilerin ait olduğu dini gölgeleyemezse, bir Müslümanın hatasının faturası da bütün Müslümanlara, İslam'a  kesilemez. Yani ırkçılık ve antisemitizm kadar İslamofobia da kınanması, lanetlenmesi gereken bir suçtur'' dedi. Diyanet İşleri Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen ''II. Afrika Kıtası Müslüman Ülke ve Toplulukları Dini Liderler Zirvesi''nin açılışında konuşan Erdoğan, İslam dininin ve ortak medeniyetin temel kaynaklarının en başta Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sünneti olduğunu belirtti. Başbakan Erdoğan, eldeki bu çok önemli referanslara, kaynaklara ve tarihin kazandırdığı tecrübeye rağmen, İslam coğrafyasının ve dünyanın, bu emir ve tavsiyeleri sergileyen bir manzara arz etmediğinin herkesin malumu olduğunu ifade ederek, "Bugün, Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı coğrafya, ne acıdır ki, çatışmalarla, yoksullukla, sömürüyle, baskı, zulüm, kan, gözyaşı ve huzursuzlukla anılan bir coğrafyadır" dedi. Başbakan Erdoğan, şanlı, zengin, kadim ve görkemli bir tarihe mensup olunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Elbette, burada bulunan her bir kardeşimizle birlikte, bir sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Ancak, tarihimizdeki zenginliği, derinliği, gelecek tasavvurumuzu inşa etmek için kullanmadığımız sürece, geçmiş, bir nostaljinin ötesine geçmeyecektir. Diğer medeniyetler karşısında gerileyen, bizim kendi medeniyetimiz değil, medeniyetimizin mensuplarıdır. Bugün tüm dünyada ortaya çıkan, Müslümanlara yönelik olumsuz algı, altını çizerek ifade ediyorum, İslam'ın değil, İslam'ı yanlış yorumlayan ve yaşamayan kişilerin oluşturduğu bir algıdır. Batı'da, kimi art niyetli çevreler tarafından, Müslümanlara yönelik olarak bir karalama kampanyasının yürütüldüğünü hepimiz biliyoruz. Birileri, marjinal örneklerden çıkarak, terörle, çatışmayla, hoşgörüsüzlükle, yoksullukla İslam'ı ve Müslümanları eşdeğer göstermeye çalışıyor. Bir dinin, bir toplumun mensubunun yaptığı yanlış, asla ve asla tüm topluma ve o dine mal edilemez. Nasıl ki bir Yahudi'nin hatası, bir Hristiyan'ın, Budist'in yanlışı, bu kişilerin ait olduğu dini gölgeleyemezse, bir Müslümanın hatasının faturası da bütün Müslümanlara, İslam'a kesilemez. Yani ırkçılık ve antisemitizm kadar İslamofobia da kınanması, lanetlenmesi gereken bir suçtur.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24