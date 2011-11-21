-İslamofobia da lanetlenmeli İSTANBUL (A.A) - 21.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün tüm dünyada ortaya çıkan, Müslümanlara yönelik olumsuz algının, İslam'ın değil, İslam'ı yanlış yorumlayan ve yaşamayan kişilerin oluşturduğu bir algı olduğunu belirterek, ''Bir dinin, bir toplumun mensubunun yaptığı yanlış, asla ve asla tüm topluma ve o dine mal edilemez. Nasıl ki bir Yahudi'nin hatası, bir Hıristiyan'ın, Budist'in yanlışı, bu kişilerin ait olduğu dini gölgeleyemezse, bir Müslümanın hatasının faturası da bütün Müslümanlara, İslam'a kesilemez. Yani ırkçılık ve antisemitizm kadar İslamofobia da kınanması, lanetlenmesi gereken bir suçtur'' dedi. Diyanet İşleri Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen ''II. Afrika Kıtası Müslüman Ülke ve Toplulukları Dini Liderler Zirvesi''nin açılışında konuşan Erdoğan, İslam dininin ve ortak medeniyetin temel kaynaklarının en başta Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sünneti olduğunu belirtti. Başbakan Erdoğan, eldeki bu çok önemli referanslara, kaynaklara ve tarihin kazandırdığı tecrübeye rağmen, İslam coğrafyasının ve dünyanın, bu emir ve tavsiyeleri sergileyen bir manzara arz etmediğinin herkesin malumu olduğunu ifade ederek, "Bugün, Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı coğrafya, ne acıdır ki, çatışmalarla, yoksullukla, sömürüyle, baskı, zulüm, kan, gözyaşı ve huzursuzlukla anılan bir coğrafyadır" dedi. Başbakan Erdoğan, şanlı, zengin, kadim ve görkemli bir tarihe mensup olunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Elbette, burada bulunan her bir kardeşimizle birlikte, bir sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Ancak, tarihimizdeki zenginliği, derinliği, gelecek tasavvurumuzu inşa etmek için kullanmadığımız sürece, geçmiş, bir nostaljinin ötesine geçmeyecektir. Diğer medeniyetler karşısında gerileyen, bizim kendi medeniyetimiz değil, medeniyetimizin mensuplarıdır. Bugün tüm dünyada ortaya çıkan, Müslümanlara yönelik olumsuz algı, altını çizerek ifade ediyorum, İslam'ın değil, İslam'ı yanlış yorumlayan ve yaşamayan kişilerin oluşturduğu bir algıdır. Batı'da, kimi art niyetli çevreler tarafından, Müslümanlara yönelik olarak bir karalama kampanyasının yürütüldüğünü hepimiz biliyoruz. Birileri, marjinal örneklerden çıkarak, terörle, çatışmayla, hoşgörüsüzlükle, yoksullukla İslam'ı ve Müslümanları eşdeğer göstermeye çalışıyor. Bir dinin, bir toplumun mensubunun yaptığı yanlış, asla ve asla tüm topluma ve o dine mal edilemez. Nasıl ki bir Yahudi'nin hatası, bir Hristiyan'ın, Budist'in yanlışı, bu kişilerin ait olduğu dini gölgeleyemezse, bir Müslümanın hatasının faturası da bütün Müslümanlara, İslam'a kesilemez. Yani ırkçılık ve antisemitizm kadar İslamofobia da kınanması, lanetlenmesi gereken bir suçtur.''