'İslamofobi bir insanlık suçu'

Tempo24



İslamofobi'nin bir insanlık suçu olduğunu belirten Başbakan Tayyip Erdoğan, 'Bu insanlık suçu üzerine inşa edilen ya da bu anlayıştan izler taşıyan her türlü politika, yanlıştır ve tahrip edici olacak' dedi.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen, ''7. Avrasya İslam Şurası''nın açılışında konuşan Erdoğan, İslam inancında bir cana kıyanın bütün bir insanlığın canına kıymış

sayılacağına işaret etti. Erdoğan, şunları söyledi:



Temizlikten binasibiz



''Bizde kul hakkı her şeyin üzerindedir. Kul hakkı denilen şey illa para pul götürmek değil, o kadar hassas bir konu, ama bu hassasiyete ulaşamamışız. Biz öyle bir derinliğe sahibiz ki eğer arabanla giderken pet şişesini sokağa atıyorsan bu kul hakkıdır. Çünkü belediyenin çöpçüsü senin sokağa attığın pet şişeyi toplamakla değil, doğal pisliği toplamakla mükelleftir.



Sokakta giderken affedersin, balgamınızı caddeye atarsanız bu kul hakkıdır, bunu gören insan şöyle bir iç geçirse bu yeter. Biz böyle bir medeniyetin mensubuyuz, bu hassasiyet var mı? Yok. Temizlik imandandır. Maalesef temizlikten binasip bir toplumuz. Bunlar gerçek, belediye başkanlığı yaptım biliyorum.''



Afganistan'da yaşananları, terazinin hiçbir kefesine sığdıramadıklarını, Irak'ta her gün yaşanan kardeş katliamlarını hiçbir bilgiyle izah edemeyeceklerini belirten Erdoğan, "Bazı çevrelerin İslam ile terörü aynı kefeye koyan yaklaşımlarına adeta su taşıyan terör faaliyetlerini asla sahiplenemeyiz" diye konuştu.



Bir çok ülkeyi kasıp kavuran, yoksulluğu, hukuksuzluğu, eşitsizliği, sefaleti, moda kavramlarla ve derinlikten yoksun analizlerle teşhis edemeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Burada bir yanlışlık olduğu gayet aşikardır. Her sözüne, her işine, 'esirgemek ve bağışlamak ile başlayanlar', kan ve gözyaşından kurtulamıyor, terörist yaftası yiyor. Geri kalıyor, yoksul kalıyor. Hak ve hukuk noktasında bozuk bir sicille anılıyorsa, ters giden bir şey vardır. Şehirlerinin kapısında

'bilgi ve erdem, silah ve kılıçtan özgürdür' yazan bir medeniyetin mensupları, bugün ölmek ve öldürmekle gündeme geliyorsa, ortada izah edemediğiniz bir yanlışlık olduğu belidir. İşte böyle bir konjonktürde ve içinde bulunduğumuz şartlar itibariyle, bu coğrafyanın sizlere çok büyük ihtiyacı vardır."



Kendilerini tanıtmakta, anlatmakta ve ifade etmekte sorunlar yaşadıklarının bir gerçek olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Batı toplumlarında İslama ve onun mensuplarına karşı teşvik edilen art niyetli girişimleri yakından takip ediyoruz. Şunu bir kez daha vurgulamak isterim, İslamofobi bir insanlık suçudur. Bu insanlık suçu üzerine inşa edilen ya da bu anlayıştan izler taşıyan her türlü politika yanlıştır ve tahrip edici

olacaktır. Bütün uluslararası toplantılarda bu kardeşiniz, bunu, gereği şeklinde izah etmektedir, anlatmaktadır ve bunun kavgasını vermektedir. Eğer antisemitizmi insanlık suçu kabul ediyorsanız, ben kabul ediyorum, aynı şekilde İslamofobi de bir insanlık suçudur."