İslamiyet’i seçen İngiliz sayısı iki kat arttı

T24 - İngiliz Times gazetesinde yayınlanan habere göre son on yılda Müslüman olan İngiliz sayısı, önceki on yıla göre iki kat arttı. İslamiyet’i seçen İngilizler’in üçte ikisi kadın.

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi İngiltere'de İslamiyet'i seçenler hakkında özel bir araştırmaya yer verdi. 'İki kültür arasında kalmak' başlığıyla sunulan araştırma İngiltere'de Müslümanlığı seçenlerle şimdiye dek yapılmış en kapsamlı araştırmalardan biri.

Araştırmanın sonuçlarına yer verilen özel dosya oldukça ilginç sonuçları ortaya koyuyor.

Faith Matters isimli vakfın araştırmasına göre İngiltere'de son on yılda İslamiyet'e geçenlerin sayısı bir önceki on yıla göre iki kat artmış ve 100 bini bulmuş. Geçtiğimiz yıl Müslüman olanların sayısı ise 5 bin 200. Bu sayının üçte ikisini kadınlar oluşturuyor.

Müslüman olan İngilizler'in ortalama yaşı 27 buçuk ve bu grubun üçte ikisi kadınlardan oluşuyor. İslamiyeti seçen kadınların hemen hepsi başörtüsü takıyor. İngiliz kadın müslümanlar peçe ya da nikab gibi yüzü tümüyle kapayan kıyafetleri ise tercih etmiyor, ancak takılma hakkına saygı duyuyor.

Haberde ayrıca, İslamiyet'i tercih eden İngilizlerin oldukça zor bir durumda kaldıkları yorumuna da yer verilmiş. Çünkü bu kişiler yeni dahil oldukları müslüman toplumu tarafından kolaylıkla kabul edilmedikleri gibi yakın çevreleri tarafından da dışlanıyorlar.



