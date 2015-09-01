İslami tahvil satışları 5 yılın en düşüğüne geriledi

İslami tahvil satışları, gelişen piyasalardaki satış dalgası ve emtia fiyatlarının 16 yılın en zayıf seviyesine gerilemesi ile 2010’dan bu yana en yavaş çeyrek dönemi kaydetmeye hazırlanıyor.

Gelişen piyasalardaki satış dalgası ve emtia fiyatlarının 16 yılın en zayıf seviyesine gerilemesi tahvil ihraççılarını genişleme planlarını ertelemeye sevk ediyor.

Bloomberg’in derlediği verilere göre, dünya genelinde Haziran ayı sonundan bu yana 2.8 milyar dolarlık satış gerçekleşti. Bu miktara Ağustos ayında 979 milyon dolarlık satış da dahil. Çeyrek dönemlik tahvil ihracının 5 milyar dolardan düşük olduğu en son dönem 2010 yılının ilk üç aylık dönemiydi. Brent petrolün varil başına 40 dolara doğru gerilemesi ile birlikte büyük petrol şirketleri harcamaları bu yıl hali hazırda 60 milyar dolar düşürmüş durumda.

Sukuk ihraçları, gerileyen emtia fiyatları ve ABD’nin faiz artırımı etkisi ile ilgili endişelerin şirketleri genişleme planlarından uzaklaştırması ile geriliyor. İslami tahvil faizleri, Çin’de ekonomik yavaşlamanın derinleşmesi ve gelişen ülke varlıklarından çıkışların hızlanması ile 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Frankfurt’taki Union Investment Privatfonds GmbH gelişen piyasa kıdemli portfolyo yöneticisi Sergey Dergachev, “En üst düzey kredi notuna sahip olanlar bile tahvil ihracında güçlenecek. Satış dalgasının ne kadar süreceğini öngörmek güç olduğundan yatırımcılar tedirgin” dedi.