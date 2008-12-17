İslami sörf tahtaları

Şimdiye kadar pek çok desen ve renkle tasarlanan sörf tahtalarına bambaşka bir bakış açısı getiren Avustralyalı sanatçı Phillip George'un İslami motiflerle süslü tasarımlarını görenler gözlerine inanamıyor.



Sörfü çok sevdiğini dile getiren George, İslam sanatından ilham alarak bunu Avustralyalı ikonik resimlerle bir araya getirdiğini ve bu şekilde farklı ve yepyeni bir sanat yarattığını ifade ediyor.



"Inshallah" ve "God willing" ismini verdiği sörf tahtalarını hazırlarken 11 Aralık 2005 tarihinde yaşanan bir vahşetten etkilendiğini söylüyor. Bu tarihte Sydney'in kimi mahallelerinde toplanan binlerce kişilik ırkçı grupların Arap kökenli azınlıklara yönelik şiddet eylemlerinde 23 kişi hayatını kaybetmişti.



İslam sanatına eğlenceli bir üslup getirdiğini de belirten George, Mekke'nin yüzünün sörf tahtalarında yeniden canlandığını anlatıyor. Sörf tahtalarını başkent Sydney'de sergileyen sanatçının tasarımlarına Müslüman dünyasından tepkiler gelse de, çoğu meraklının yoğun ilgisiyle karşılaştığı da bir gerçek.