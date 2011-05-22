T24 - Wikileaks'teki bir ABD yazışmasında, Suudi Arabistan ve BAE'nin, Pakistan'daki İslami okullara yılda 100 milyon dolar verdiği belirtiliyor.



Wikileaks tarafından yayınlanan bir ABD diplomatik yazışmasında, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) donörlerin, Pakistan'daki radikal İslami okullara yıllık tahmini 100 milyon dolar yardım yaptıkları belirtiliyor.



Kasım 2008 tarihli yazışmada, bağışların Suudi ve Emirlik hükümetlerinin "doğrudan desteğiyle" yapıldığı bildiriliyor.



Sözkonusu okulların güneydeki Pencap eyaletindeki yoksul çocukların beyinlerini yıkadığı, bazılarına Pakistan hükümeti ve Batı'ya karşı savaşması için askeri eğitim verildiği belirtiliyor.



Diplomatik yazışma, Pakistan'da İngilizce yayın yapan Sunday by Dawn gazetesi tarafından yayınlandı.





