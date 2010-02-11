İslami Devrim kutlamaları gergin başladı

T24-

İRAN'DA KUTLAMALAR GERGİN BAŞLADI/ VİDEO GALERİ





İRAN'DA TANSİYON YÜKSELİYOR/ VİDEO GALERİ





OLAYLI GÜNDEN KARELER





Sınırlı ve zaman zaman kopan bağlantıya rağmen, İranlı muhalifler internet üzerinden organize olarak, yıl dönümü kutlamalarını protestoya dönüştürdüler.





Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yazılanlara göre, en yoğun protestolar başkent Tahran ve İsfahan kentlerinde görülüyor.



Twitter kullanıcıları ve muhalif internet siteleri, hükümete bağlı İslamcı Besiç milislerinin protestoculara karşı şiddet kullandığını bildirdi. Bazı yerlerde silahlı çatışma yaşandığı da öne sürüldü.



Twitter'da, Leyla Zarei isimli 27 yaşında bir protestocunun açılan ateşte hayatını kaybettiği iddia edildi.



İran İslam Devrimi'nin yıl dönümü kutlamalarının, Haziran ayındaki seçimlerden bu yana hükümet yanlıları ile muhalif güçlerin en ciddi karşılaşması olması bekleniyordu.



Göstericiler, YouTube üzerinde protestoların görüntülerini yayınlarken, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da kullanıcılar, Tahran'da protestocuların üzerine ateş açıldığını ve en az 15 kişinin yaralandığını belirtti.



Yine Facebook ve Twitter gibi siteler üzerinden gönderilen mesajlarla muhalif gruplar, bugün TSİ 14.30'da Tahran'ın ana meydanlarında buluşarak, protesto gösterilerine devam etmek istediklerini bildirdi.



Hükümet, protestocuların internet üzerinden örgütlenmesini engellemek için ülkenin dünyayla bağlantılarını kesti.



Ayrıca protestolar için geniş güvenlik önlemleri alındı. Devrim Muhafızları’nın yanı sıra geçtiğimiz günlerde iç güvenlik yetkileri artırıların hükümete bağlı İslamcı güç Besiç'e mensup binlerce milisin de görev aldığı bildirildi.





Muhalif liderlere saldırı



İran'da muhalif internet siteleri, kutlama törenlerine katılan muhalefet lideri Mehdi Kerrubi'ye saldırı düzenlendiğini ancak kendisinin herhangi bir yara almadan kurtulduğunu söyledi.



Twitter'da muhalefet lideri Mir Hüseyin Musevi'nin de protestolara bizzat katıldığı ifade edildi.



Rahesabz internet sitesi, ABD destekli Şah'a karşı 1979 Devrimi'ni gerçekleştiren Ayetullah Humeyni'nin torunu Zehra Eşraki ve eşi Muhammed Rıza Hatemi'nin bir süre gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını bildirdi.



Eşraki'nin eşi Hatemi'nin, reformcu eski Devlet Başkanı Muhammed Hatemi'nin kardeşi olduğu belirtildi. Muhalif internet sitesi Rahesabz'a dünden beri erişim sağlanamıyordu.



Yine muhalefete ait "Yeşil Ses" sitesinin haberinde, güvenlik güçlerinin, muhalefet lideri Mir Hüseyin Musevi'nin, başkentin göbeğinde gösteri yapan yandaşlarına ateş açtığı ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.





Bilgi akışı yok



Associated Press haber ajansı, yabancı gazeteci ve foto muhabirlerinin 31'inci yıl kutlamaları sırasında yalnızca Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın konuşmasını izlemelerine izin verildiğini söyledi.



Haberde, yabancı gazetecilerin sokaktaki protestoları takip etmelerinin engellendiği vurgulandı.



CNN televizyonu da İran'da basına tam bir karartma uygulandığını söyledi. İnternet üzerindeki kısıtlamalar da devam ediyor.



Yabancı haber ajansları, Tahran bürolarında resmi yayın organlarını ve muhalif internet sitelerini takip ederek dünyaya haber geçmeye çalışıyor.



Google, e-posta hizmeti Gmail’e çok sayıda İranlı’nın girmekte sorun yaşadığını açıkladı. Bazı muhalif haber siteleri devlete bağlı Telekom kuruluşunun, internet devine ait elektronik posta servisini kapattığını söyledi.







