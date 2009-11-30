İslami derneklerden PKK eylemlerine protesto

T24- Diyarbakır'da önceki gün korsan gösteri yapan bir grubun, Şura-Der'e molotofkokteyli saldırıda bulunması 'İslami dernekler' ve aralarında Enerji Bir Sen, Sağlık Sen'in de bulunduğu sendikalar tarafından protesto edildi. Dernek binası önünde toplanan yaklaşık 1000 kişi, tekbir getirip, Hizbullah bayrakları açtı. Kuran-ı Kerim taşıyan protestocular, 'Zalimler için yaşasın cehennem', 'Ey alçak sabrımızı taşırma' ve 'Kuran'a uzanan eller kırılsın' sloganları attı.



Şeriatı simgeleyen bayrak ve flamaların açıldığı eylemde, kadın ve erkekler yaklaşık 2 metrelik uzaklıkta durarak protestolarını sürdürdü.

Çocukların da yer aldığı eylemde konuşan Şura-Der Başkanı Abdulhakim Demir, İslam ve Müslüman halkına yaptıkları hizmetlerden rahatsızlık duyanların derneklerine saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. 'Necis' olarak nitelendirdiği bira şişeleri ile hazırlanan molotof kokteyli saldırıda, dernek birasında bulunan Kuran-ı Kerimler ve İslami kitapların yandığını, dernek binasının kullanılamaz hale getirildiğini belirten Demir, "Müslümanlar'ın kutsal günlerine hürmeti olmayanların İslam ve Müslümanlık'la bağı olamaz. Bunlar olsa olsa insanlıktan nasibini almamış İslami ve insani hizmetlerimizi hazmedemeyen karanlık güçlerin taşeronu olan zavallılardır" dedi.



Demir, saldırının çalışma azim ve şevkini artırdığını, Kürtler'in gelenek ve töresinde ibadet mekanlarına ve hizmet mekanlarına saldırının olmadığını söyledi. Demir, şöyle konuştu:



"Derneğimize saldıran provokatör zihniyeti çok iyi tanıyoruz. Bunlar, alimlerimizi, şeyhlerimizi asan zihniyeti alkışlayanlardır. Şeyh Said'e 'hain' deyip katillerini övenlerdir, ajan oldukları halde Şeyh Said'e 'İngiliz ajanı' diyenlerdir. Camilerimizi ahıra çevirip ezanı susturan zihniyeti benimseyerek, camilerde Müslümanlar'ı katleden, namussuzluğu yaymaya çalışanlardır. 'Kabe Arab'ın olsun Çankaya bize yeter' diyen zihniyetin mirasçılarıdır. Toplumdaki İslami gelişmeleri, İslami kurumu ve kuruluşların çalışmalarını hazmedemeyip derin devlet ve karanlık güçler ile birlikte hareket edenlerdir."



Dernek üyeleri tarafından yakalanıp güvenlik güçlerine teslim edilen saldırganların serbest bırakıldığını ileri süren Şura-Der Başkanı Abdulhakim Demir, güvenlik güçlerinin alarmda olduğu bir günde saldırganların yakalanmamasının manidar olduğunu söyledi. Demir, AK Parti binasına da aynı grup tarafından saldırı yapıldığını hatırlatarak, "Devlet yetkilileri ve milletvekilleri derneğimize uğrama zahmetinde bulunmamışlardır. Bu ayrımcı tavırlarını kınıyor ve kamuoyuna şikayet ediyoruz" dedi.



Açıklamanın ardından, grupta bulunanlar tekbir getirerek dağıldı.