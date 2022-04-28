Filistinli yetkililer: Batı Şeria'daki çatışmada, İsrail askerleri tarafından 1 Filistinli öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria'da çıkan çatışmada bir Filistinli, İsrail askerleri tarafından öldürüldü. Filistinli yetkililer ve İslami Cihat Örgütü, öldürülen kişinin örgüte üye olduğunu açıkladı.

Filistin İslami Cihat Örgütü'nün ve Filistinli yetkililerin aktardığına göre; çarşamba günü İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da gerçekleştirilen baskının ardından İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir Filistinli, İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü.

Reuters'ta yer alan habere göre; çıkan çatışmada Filistinlilerin taş ve patlayıcılarla askerlere saldırdığı; askerlerin ise gerçek mermilerle karşılık verdiği öğrenildi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, çatışmada hayatını kaybeden Ahmed Massad'ın infaz edildiğini söyleyerek İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği baskını kınadı.

İslami Cihat Örgütü tarafından yapılan açıklamada; Massad'ın örgüt üyelerinden biri olduğu ve 'işgalci güçlere karşı koyarken öldürüldüğü' söylendi.

Batı Şeria bölgesinde bulunan Cenin şehrinde, İsrail ordusunun 'terörle mücadele' olarak nitelendirdiği baskınlarda iki şüpheli tutuklandı.

Çarşamba günü gerçekleşen çatışma ile beraber, iki gün içerisinde ikinci kez bir Filistinli öldürüldü.